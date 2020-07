Coronavirus: “Seamos responsables, seguí cuidándote”

“Dale, Lau, es imposible que nos contagiemos, yo me re cuido”, “Mi amor, la cuarentena ya fue”, “La idea es juntarnos en la empresa respetando las distancias”, “Uso el permiso como que voy a ver a mi mamá y voy para allá, no pasa nada”, “Agarro por una calle donde no hay un solo control, quédate tranquila”. Estas y otras frases por el estilo, coartadas para minimizar el riesgo, buscan dibujar un clima en el que la cuarentena “ya fue”.

Un video elaborado por el Gobierno nacional, que fue compartido por distintos funcionarios en sus redes sociales, las retoma en off y las imprime sobre imágenes de pacientes en terapia intensiva y primeros planos de sueros y respiradores.

Al final se lee un pedido: "Seamos responsables, seguí cuidándote". Un mensaje sin eufemismos sobre las consecuencias que puede tener violar el aislamiento social para reunirse con seres queridos o volver a la vida prepandemia, justamente en un momento marcado por el pico de contagios y muertes por coronavirus.