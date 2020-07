Investigan una violación en patota 

Un joven será imputado hoy en los tribunales de Cañada de Gómez por abuso sexual en patota de tres adolescentes, ocurrida a mediados de junio en la localidad de Las Parejas. Las denunciantes tienen el acompañamiento de un dispositivo de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales que atiende situaciones de violencia de género. La imputación será por abuso sexual con acceso carnal y violación de cuarentena, en una situación en la que seis jóvenes, estudiantes universitarios, habían invitado a cuatro chicas supuestamente a una fiesta en una quinta. Las pasaron a buscar en una camioneta, que conducía un joven muy adinerado del pueblo. En lugar de ir al lugar prometido, el vehículo ingresó en una cochera, donde comenzaron a tomar alcohol. Una de las chicas amaneció al día siguiente en su casa, sin recordar nada, con la ropa desacomodada. Más tarde, las otras amigas le contaron que habían visto cómo era abusada sexualmente. Otra de las chicas tenía un golpe en el rostro. Habían desaparecido los celulares de las tres. La abogada Analía Abreu compareció la semana pasada en la causa para constituirse como querellante.

"Engañadas, las pasó a buscar un joven, hijo de una de las familias más adineradas del pueblo, en una camioneta, y en vez de ir a la fiesta entraron a una cochera, donde había otros tres muchachos y comenzaron a beber, a bailar. A la mañana siguiente una de las muchachas que estamos asistiendo, se despertó en su casa y no se acordaba de nada. Estaba semidesnuda, con la ropa interior desacomodada. Conversando con otras chicas, le comentaron que hubo situaciones de índole sexual de las que ella no tiene registro de haber dado su consentimiento o haber deseado que sucedieran", contó Abreu quien subrayó que "otra muchacha aparece con un golpe en el rostro, y a las dos les roban el celular, aparecen sin los teléfonos celulares".

La causa a cargo del fiscal Santiago Tosco ya avanzó con allanamientos, se secuestraron los teléfonos de los jóvenes que participaron de la agresión y también "un montón de alcohol, muchas bebidas blancas" y ropa. La adolescente que mejor recuerda lo sucedido contó que en un momento dado, los varones llevaron más bebidas y a una sola de las presentes le dijeron "no tomes de esto", mientras le insistían a otras dos para que sí lo hicieran. "Lo que noto es que acá no hubo ni siquiera una dimensión de la gravedad de los actos que estaban haciendo estos muchachos. Por lo que sé de rumores en el pueblo, aunque no está en la causa, podría ser que no sea la primera vez", consideró Abreu y se sorprendió porque para los jóvenes, la peor afrenta fue ser acusados de robar los teléfonos celulares de las adolescentes.

La imputación será con el acusado –y los próximos que también podrían ser imputados– en libertad. Entre las medidas probatorias pendientes está la declaración de las víctimas –todas menores de edad– en cámara gesell. Aunque los acusados serán tres, Abreu consideró que "hay más acusados al menos por encubrimiento, porque había seis varones en el lugar".