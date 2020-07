Esteban Tuero volvió a su domicilio y continúa la recuperación

El ex piloto de Fórmula 1, Esteban Tuero, abandonó el centro asistencial en el que se hallaba internado por traumatismos y fracturas varias tras un accidente automovilístico y fue derivado a su casa, donde continuará con la recuperación.



El parte informativo suministrado por su hermana Lorena indica que el ex conductor de Minardi "fue trasladado esta tarde a su casa", desde el Hospital Británico en el que se hallaba desde el martes pasado.



Según el informe, el ex piloto, de 42 años, continuará "su tratamiento de recuperación sin arriesgarse a un posible contagio de COVID-19".



Tuero protagonizó el martes último un violento choque, mientras transitaba con su moto por la avenida Asamblea al 300, en la ciudad de Buenos Aires, y embistió a otro motociclista que realizó una maniobra imprudente cruzándose de carril.



Como consecuencia del impacto, el ex automovilista, campeón de la clase 3 de Turismo Nacional, sufrió traumatismos y fracturas varias de las que fue intervenido entre miércoles y jueves pasado.



El parte indicó, además, que "Esteban (Tuero) está al tanto de todo lo que sucede", y destaca y agradece el interés del público aficionado y la prensa por "conocer su estado de salud".