Michelle Obama charlará con basquetbolistas de la NBA y WNBA

Los jugadores y jugadoras de la NBA y la WNBA están en la etapa clave para finalizar la temporada, pero a la vez están inmersos en una nueva lucha. Como consecuencia de los últimos acontecimientos racistas ocurridos en Estados Unidos, el presidente de la Asociación de Jugadores de la NBA y base de Oklahoma City Thunder, Chris Paul, le pidió a la ex primera dama estadounidense Michelle Obama que brinde una charla en la que concientice a los basquetbolistas de la importancia de participar en las próximas elecciones presidenciales. Paul es uno de los muchos jugadores que se pronunciaron en contra de las políticas del actual mandatario estaodunidense, Donald Trump.

"Vamos a hablar sobre la importancia de votar y asegurarnos de que se escuche su voz. Creo que es muy importante que hagamos esto juntos. No sólo los jugadores de la NBA ni las jugadoras de la WNBA, sino todos juntos. Podemos compartir historias y saber cómo se sienten los demás", explicó Paul en una entrevista con el diario The Oklahoman.

Paul, campeón olímpico en Río 2016, destacó la importancia de que sea Michelle Obama quien le hable a los deportistas. "Escuchar a las mujeres hablar es poderoso. Tengo una esposa, obviamente tengo una madre, pero lo más importante es que tengo una hija. Tengo que protegerla y asegurarme de que ella también se defienda", remarcó el ex jugador de Houston y Los Angeles Clippers.

El base de los Thunder destacó además que está hablando con el comisionado de la Liga, Adam Silver, para que la NBA pueda tener mayor cantidad de afroamericanos en puestos de poder, y no sólo en las canchas. "Dijimos que queríamos ver más personas negras en las oficinas, más personas negras en puestos de poder, no sólo entrenadores. Estamos hablando de jefes de organizaciones. Queremos ver eso y hablamos con la NBA sobre ello. Sabemos que necesitamos el dinero y la financiación para realmente hacer el cambio. Seguiré diciendo esto hasta que ya no sea el presidente del sindicato. Estoy orgulloso de nuestros muchachos y de nuestra Liga por estar a la altura del desafío", completó Paul.