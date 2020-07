El extenso agradecimiento de Bielsa tras ser elegido mejor DT del Championship

Luego de su ascenso a la Premier League y su título con el Leeds, el rosarino Marcelo Bielsa fue elegido como el mejor entrenador de la temporada 2019/20 de la segunda división de Inglaterra, gracias al voto de los técnicos rivales, lo que consideró un gesto "muy valioso" en un video difundido este lunes por su club.

Fiel a su estilo, Bielsa leyó una carta de más de dos minutos en el que agradeció a todos los implicados en el ascenso del Leeds, que tras ser campeón volverá a la máxima categoría luego de 16 años.

El "Loco" se disculpó con la gente por haber hablado en español y no en inglés, y agradeció el reconocimiento con la modestia que lo caracteriza. "Quiero agradecer el premio que me otorgan, para mí tiene un valor especial porque fue decidido por votación de los entrenadores del torneo que obtuvo el Leeds. Que sean colegas quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí -remarcó-. Los premios normalmente son un reconocimiento al éxito logrado por un equipo en particular, en este caso por mi intermedio se reconoce el título que obtuvo el Leeds. Sé perfectamente toda la ayuda que recibí para llevar adelante esta tarea".

Por último, se tomó un tiempo para darle las gracias también a cada uno de los artífices de la conquista del Championship, incluidos jugadores, autoridades del club e hinchas.

El ex conductor de Newell's y de la Selección argentina, entre otros combinados a los que dirigió, agradeció: "A la institución y a las autoridades que me contrataron y me permitieron trabajar en el fútbol inglés. A los aficionados por el apoyo y al afecto que recibimos de ellos. Fundamentalmente a todos los componentes del grupo que integramos para acompañar a los futbolistas durante este año de trabajo. En ese sentido hay muchas personas anónimas que participan decisivamente en el trabajo diario con los jugadores. Finalmente, el reconocimiento más importante es precisamente a los futbolistas, que asumen lo más difícil, competir y en este caso triunfar. También a la organización que me premia".

Bielsa no iba a dejar pasar la posibilidad de entregar un nuevo concepto sobre la figura del conductor, en su agradecimiento final a sus conducidos: "Siempre los entrenadores somos producto de los jugadores que nos toca dirigir y quiero acentuar mi reconocimiento hacia ellos".