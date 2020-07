Nico Cotton elige sus cinco producciones favoritas

Best Seller, de Juan Ingaramo

"Es uno de los discos más importantes para mí, porque me permitió expresarme cien por ciento artísticamente como quería. Y también siento que con Juan hicimos un buen complemento artístico, tuvimos muy buena química. Además, creo que fue el disco que me puso en un lugar distinto, nuevo, donde la gente me empezó a prestar un poco más de atención."





Púrpura, de Wos

"Fue un proyecto muy lindo para trabajar, porque es la primera canción que saca Wos como solista. La produjimos junto a Louta, quien me lo propuso, y quedó buenísima; me pone re orgulloso que haya sido la primera de su carrera. Yo no tenía idea de quién era Wos, porque no era muy de seguir las batallas de gallos, pero cuando vino al estudio flasheé. Le prendés el micrófono y te inventa toda una onda; dice cosas muy picantes improvisando. Produje sus dos primeras canciones: Púrpura y Andrómeda. Ahora participo como mixer."





Cabildo y Juramento, de Conociendo Rusia

"Es un disco que amo porque me encanta el estilo. Lo empezamos después de que yo estuviera con mucho urbano, mucho pop, mucha música en la compu; así que estuvo buenísimo volver a tener la banda completa y hacer canciones más clásicas, de bajo, batería, guitarra, teclado y cuerdas. Estoy muy contento con el resultado. Además, me sacó de eso del 'productor beatmaker' y me puso en el lugar del productor que puede hacer otros estilos."





Monoambiente, de Zoe Gotusso

"Ese track fue el primero en el que salió mi nombre en una producción en Spotify. Salimos los dos ahí como autores con Zoe. La idea fue hacerlo medio en conjunto, y yo también ponerle mi onda desde la producción. Es un tema que volví a escuchar hace poco y me sorprendí; está muy lindo, me gustó mucho. Es una re linda canción y, la verdad, me encanta."





Enchastre, de Louta

"De Louta produje Todos con el celu, Tau tau, Este lado de la foto y Alto visto, y también mezclé Enchastre, que está buenísimo. Fue un laburo difícil, con Jaime muy al lado mío diciéndome con palabras lo que quería sentir, y yo tratando de llevarlo a cabo con las herramientas. Escucho el disco y me gusta cómo suena. Siento que Louta alcanzó ahí un lugar muy extremo a todo nivel: canciones muy lindas y el proyecto en sí en un momento muy copado."