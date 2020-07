Amplio repudio al desplazamiento de Martínez Cassina

La periodista Silvia Martínez Cassina fue desplazada de la conducción de Noticiero Trece (lunes a viernes a las 13, por El Trece), sin ninguna razón profesional. Tras 23 años desempeñándose como conductora informativa en las señales del Grupo Clarín, la periodista fue quitada de ese lugar sin ninguna otra causa más que la persecusión gremial, ya que Martínez Cassina es delegada de los trabajadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Ares (Sipreba).

La salida se da luego de que la periodista visibilizara y reclamara -junto a otras trabajadoras- la falta de equidad de género en El Trece, donde son amplia mayoría los conductores hombres en los diferentes envíos de los informativos. Martínez Cassina pidió por la igualdad de género y fue castigada. La periodista, lejos de quedarse callada, está reclamando para que la reinstalen en la conducción.

La primera pista de que algo pasaba sucedió el 22 de junio pasado, cuando tras un tiempo saliendo desde su hogar porque es persona de riesgo, Sergio Lapegüe retomó al piso del noticiero que comparte junto con Martínez Cassina.

Ese día, los espectadores pudieron percibir dos cosas con claridad. Por un lado, la renovada escenografía tenía una mesa que termina en punta con espacio sólo para un conductor en su cabeza. La otra novedad fue que la periodista, que hasta ese momento era coconductora del noticiero, no estuvo presente.

Martínez Cassina no acompañó a Lapegüe tampoco en las siguientes semanas. Más tarde, el 1 de julio, las sospechas se hicieron realidad cuando El Trece publicitó en el diario Clarín un aviso en el que estaban los conductores de los ciclos de la mañana del canal y en Noticiero Trece solo figuraba Lapegüe. Martínez Cassina había sido eliminada de la publicación. Y en el aviso únicamente figuraban hombres.

Ese aviso no pasó inadvertido para la periodista y delegada, que lucha por la igualdad de género desde hace años desde su rol profesional y gremial. "Desplazan y acallan voces. Afuera, @eltreceoficial firma acuerdos de equidad en los medios. Adentro, la realidad es ésta. Después de 23 años compartiendo conducción todos los mediodías, me da vergüenza ajena. No soy la única", escribió Cassina en Twitter junto a los hashtags #PerspectivaDeGenero #FaltamosDeLosMedios, y acompañada con una imagen del aviso del diario.

A ese reclamo se sumaron otras periodistas del grupo, como Valeria Sampedro y Cecilia Insigna. "Somos un montón de mujeres las que te acompañamos, también", escribió Sampedro, arrobando al resto de las colegas mujeres que Clarín dejó de lado como Sandra Borghi, que comparte conducción con el “Pollo” Álvarez en Nosotros a la Mañana.

La solidaridad pública de Martínez Cassina con los trabajadores de Polka, la productora de ficción en crisis de la que el Grupo Clarín tiene el 55 por ciento de las acciones, la semana pasada cuando se manifestaron frente al canal, tampoco parece haber gustado. “Hoy, frente al canal, 300 trabajadores, técnicos, reclaman x su fuente de trabajo. Además, actores, actrices, apuntadores no cobran sus sueldos desde marzo, ni tienen la cobertura de salud”, tuiteó el jueves pasado la periodista desde su cuenta personal.

La constatación del desplazamiento de la conducción se terminó por reflejar en pantalla. Desde hace días, Martínez Cassina participa en el noticiero en calidad de columnista, sentada junto a sus compañeros.

Si bien la periodista no quiere hacer declaraciones, en los pasillos del canal todos se hacen eco de las razones por las que la desplazaron de la conducción: se trata de una reprimenda por su condición de delegada y por sus reclamos de equidad de género dentro del canal.

Nadie duda de que se trata de un hostigamiento gremial, que siempre sufrió dentro de la emisora, pero que ahora se hizo evidente.

La periodista recibió apoyos de diferentes asociaciones. El colectivo Periodistas Argentinas denunció ante la Defensoría del Público de la Comunicación Audiovisual “el desplazamiento de la conducción de Noticiero 13 de nuestra compañera” y exigió que “se restituya las condiciones de trabajo que merece”.

Cassina agradeció el apoyo. “Gracias Periodistas Argentinas por el acompañamiento y apoyo. Después de 23 años en la coconducción de los mediodías de El Trece, nos merecemos todes, audiencia incluida, respeto y respuestas”, comentó la periodista en sus redes.

A su vez, Sipreba se pronunció “acompañando la defensa de las condiciones de trabajo y el trato igualitario para nuestra compañera y delegada @smcassina, quien está sufriendo un corrimiento de su rol histórico en la conducción del Noticiero Trece”, que se sumó al comunicado que había difundido la Secretaría de Mujeres y Géneros del sindicato.

Por su parte, el Consejo Nacional de SATSAID repudió a Artear/Canal13 por el desplazamiento de la periodista de la conducción. “El SATSAID se solidariza con Silvia Martínez Cassina, conductora del noticiero “El Trece” y delegada gremial, quien fuera apartada de su puesto de trabajo en el informativo, luego de haberse solidarizado con la lucha de lxs trabajadorxs de Polka, como así también por su denuncia por desigualdades de género en la empresa. Expresamos nuestro más enérgico repudio a la actitud de Canal 13, que pregona la democracia, pero no la ejerce dentro de la empresa, como ya es costumbre de los grandes grupos mediáticos concentrados”, señalaron en un comunicado desde el SATSAID.

Además, el sindicato que reúne a los trabajadores técnicos de la TV argentina pidió la restitución de Martínez Cassina a su puesto de conductora en el noticiero El Trece. “Por otra parte, conociendo la composición, mayoritariamente masculina, de la grilla del canal, manifestamos nuestra preocupación. Censurar y cancelar a las mujeres en roles protagónicos, donde aportan su mirada de conciencia de equidad y de lucha, no solo demuestra un pensamiento autoritario y patriarcal, sino que también significa una pérdida de perspectiva de género en ambientes tan trascendentes como la comunicación de las noticias”, expresa el texto.