Zeev Sternhell: In memoriam 

El 21 de Junio de 2020 falleció en Jerusalén Zeev Sternhell, Profesor Emérito de Ciencia Política de la Universidad Hebreade Jerusalén, Premio Israel en Ciencia Política y Miembro de la Academia de Ciencias de Israel. Nacido en Przemyśl , Polonia, el 10 de Abrilde 1935, alcanzó la cima de su carrera académica ya en los años ochenta delsiglo pasado, convirtiéndose en uno de los grandes expertos en Fascismo, a nivel mundial, citado y discutido en los más serios círculos universitarios y de investigación del mundo. En paralelo a su brillante carrera académica Sternhell publicó centenares de artículos de opinión en la prensa israelí einternacional - especialmente en el diario Háaretz – en los que expresóuna visión ideológica sionista en la que siempre sostuvo que para que la ideadel Estado de Israel, como estado judío, llegara a su plena realización era necesaria la paz con el entorno árabe y el reconocimiento y establecimiento de un estado palestino que asegurara la autodeterminación y la soberanía del pueblo palestino sobre su propio estado-nación, así como el sionismo había obtenido estos logros para el pueblo judío. Zeev Sternhell fue líder intelectual e ideólogo de la izquierda israelí en las últimas décadas, manifestando con absoluta honestidad y claridad sus ideas que se oponían en forma total a la ocupación militar israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza que eran resultado de la guerra defensiva de 1967 entre Israel y sus vecinos árabes. Se opuso a la política de asentamientos en los territorios ocupados por Israel en 1967, ya que en su visión la victoria militar israelí en la Guerra de Seis Días (1967) había asegurado la existencia física del Estado Judío que ya no necesitaba ningún tipo de expansión territorial. De aquí que Sternhell percibía al nacionalismo religioso mesiánico israelí, que pretendía asentarse y dominar políticamente toda la Tierra Prometida – es decir también los territorios ocupados por Israel como resultado de la victoria militar sobre Egipto, Jordania y Siria en 1967 – como un movimiento político de derecha radical mesiánica que de prevalecer, acabaría no sólo con las bases morales del sionismo – al dominar y reprimir a los palestinos – sino también con la esencia democrática y de justicia social sin la cual Israel no podría existir.

Estas posiciones, expresadas en artículos de prensa y múltiples actos públicos, como entrevistado y como orador, llevaron a que en Septiembre de 2008, un nacionalista religioso mesiánico residente en el asentamiento de Shvut Rachel, en Cisjordania, colocara una bomba-tubo en la puerta de la casa de Sternhell, que al estallar provocó heridas en sus piernas y causó su hospitalización. Este terrorista, inmigrado de Estados Unidos a Israel, no sólo intentó asesinar a Sternhell sino que asesinó a un taxista y a un pastor palestinos, realizó ataques contra policías israelíes, contrabandeó armas de EE.UU. a Israel y repartió volantes llamando al asesinato de homosexuales. Fue apresado y condenado por la justicia israelí a cadena perpetua. El coraje personal de Sternhell nunca fue puesto en duda. El atentado contra su vida no lo atemorizó, sino por el contrario, él continuó con renovado vigor sus actividades pro-paz con los palestinos.

Sternhell, quien había inmigrado a Israel a los 16 años de edad, sirvió en el ejército israelí como oficial de infantería en la Campañade Sinaí (1956) y como oficial de carros blindados en las guerras de 1967, 1973 y 1982. Siempre se distinguió por su valentía y compañerismo. En 1973, estando de sabático en Oxford, abordó el primer vuelo disponible para volver a Israel y defender a su país en el Frente Sur. En 1982 fue uno de los iniciadores del grupo de oficiales, quienes aun combatiendo en la Guerra de Líbano, se opusieron públicamente al avance israelí hacia Beirut, a las políticas engañosas delentonces ministro de defensa, Ariel Sharón y al fallido liderazgo de Menachem Begin. Cada dos semanas publicaba un artículo de opinión en el diario Haáretz. Nunca expresó opiniones lisonjeras y fue fiel a su línea crítica al gobierno de Netanyahu hasta su último artículo.

Intentando trazar los temas centrales de la investigación sobre Fascismo en la biografía intelectual de Sternhell lo entrevisté, a nivel académico, en 2009. En esa entrevista analizó su trayectoria, relatando su interés, anterior aún a su ingreso a la universidad, en los por qués de la historia y la política del siglo XX.

Durante su tesis de Maestría Sternhell escribió sobre Maurice Barrés, un intelectual francés poco estudiado que al plantear su "sentido de lo relativo" desafiaba y rechazaba las normas centrales de la cultura occidental que asociamos con la Ilustración y declaraba una guerra total contra Kant y su imperativo ético. Examinando los orígenes intelectuales del Fascismo, parecía natural ocuparse de Italia y Alemania, pero Sternhell enfocó su investigación en Francia. De este estudio surgió su primer libro, publicado en 1972, que condensaba su trabajo doctoral en Francia y que se tituló Maurice Barrès et le Nationalisme français - Maurice Barrés y el nacionalismo francés. Esta obra abrió un sendero que condujo a la larga investigación que convirtió a Zeev Sternhell en uno de los más importantes investigadores del Fascismo, a nivel mundial. Hacia 1978 publicó la continuación de su investigación con el título de La droite révolutionnaire1885-1914: que fue subtitulado Les origines françaises du fascisme – Le derecha revolucionaria 1885-1914. Los orígenes franceses de fascismo. En Francia y en general, le preguntaron si se refería alos orígenes del Fascismo francés y respondió que no. Se refería a que el Fascismo tuvo sus orígenes ideológicos en Francia, idea original y rechazada por la gran mayoría del estamento académico de ese país y muy desagradable para la gran mayoría de los franceses. Partía con Barrés y continuaba con la crisis en torno al general Georges Boulanger (1886-1888) que era presentada como la primera gran crisis del liberalismo en la patria de la Revolución Francesa. Ésta ya contenía gran parte de los elementos básicos del fascismo: el nacionalismoorgánico y radical, el antisemitismo y la centralización del líder, dondeaparece la hostilidad hacia el liberalismo por parte de la derecha radical y de la izquierda radical no marxista, elementos que terminarían conjugándose en el posterior Fascismo alrededor de la Primera Guerra Mundial. La publicación de este libro con la propuesta de Sternhell de que la derecha no necesariamente tendría que ser conservadora sino que podía también ser revolucionaria abrió la discusión con René Rémond que duró hasta elfallecimiento de éste en 2007. El Affaire Dreyfus es el episodio central de lasegunda etapa del Boulangismo y no puede ser entendido sin tomar en cuenta larevolución de ideas que estaba sucediendo en la época y que terminarían conduciendo al Fascismo.

En el tercer libro, Naissance de l'ideologie fasciste (1989) – Nacimiento de la ideología fascista – escrito junto a Maia Asheri, quien contribuyó con su estudio sobre el Mussolini temprano y con mi participación sobre el desarrollo ideológico del sindicalismo revolucionario y su encuentro con el nacionalismo corporativo radial hacia la Primera Guerra Mundial, en Italia– se llega a una etapa conceptual más alta en la cual se analiza el proceso de maduración del Fascismo que viene formalmente establecido como movimiento político en Italia en 1919. En esta obra de investigación, siguiendo el desarrollo de las ideas de Georges Sorel sobre el sindicalismo revolucionario en Francia y en Italia, se llega a la idea que separa la estructura económica del liberalismo de sus bases morales e intelectuales, abriendo horizontes al nuevo estado fascista, totalitario desde el punto de vista político, pero que a través de su estructura corporativa conserva las bases capitalistas de la propiedad privada y su competitividad, poniéndolas al servicio del estado que se prepara para la guerra. La separación ideológica entre liberalismo económico y democracia política se cristaliza antes de la Primera Guerra Mundial, definiendo a las bases y conjunciones de la ideología fascista no como un resultado de ésta sino de la crisis de la democracia liberal que se manifiesta con claridad hacia fines del siglo XIX y el aporte de nuevos elementos pseudocientíficos derivados del Darwinismo social, de las teorías de elites políticas y sociales y de los mitos movilizadores.

La continuación directa de La droite revolutionnaire, texto en que el autor explicaba el desarrollo y amplio eco del Fascismo en Francia entre las dos guerras mundiales es Ni droite, nigauche: Lídeologie fasciste en France (1983) – Ni derecha, ni izquierda: Laideología fascista en Francia – quizás el más polémico de los libros de Sternhell. En esa investigación se demuestra no sólo los orígenes y la autonomía del Fascismo en Francia sino también en qué medida las elites intelectuales francesas fueron receptivas a este tipo de ideas, y cómo este tipo de influencias contribuyeron a la caída de la Francia democrática frente a la Alemania nazi en 1940 y a la constitución del régimen de Vichy. Sternhell postuló la idea que Vichy no fue un episodio conservador e aislacionista, como querían verlo en Francia, sino un régimen fascista y revolucionario que intentó quebrar la tradición revolucionaria, liberal y democrática de los 150 años de la historia de Francia que precedieron a 1940. A raíz de ese libro, Bertrand de Jouvenel, considerado como un gran intelectual liberal francés de la post-guerra, entabló un juicio dedifamación contra Sternhell. El autor había escrito sobre las posiciones fascistas que había adoptado de Jouvenel antes de la derrota de Francia, la apologética entrevista que éste hizo a Hitler, publicada en el diario Paris-Midi y sus lazos con Otto Abetz, quien actuó en el Paris ocupado por Alemania nazi como una suerte de gobernador civil. De Jouvenel, amén de periodista, era agente de la inteligencia francesa de Vichy y con esto intentó justificar sus simpatías y actitudes pro nazis. En ese juicio, Raymond Arón, quizás el más notorio liberal francés de la postguerra, declaró a favor de Jouvenel. Al salir del juzgado entró en el auto que lo conducía y murió de un infarto. Más allá de la pretendida difamación de de Jouvenel, la muerte de Arón llevó a "Ni derecha, ni izquierda..." a los titulares de los principales diarios y noticieros del Francia.

Las investigaciones de Sternhell sobre el Fascismo llegan a su zenit con su último gran libro Anti-lumières (2006)– Anti-Ilustración – que él mismo describió como un proceso en el que llegó al último escalón de su carrera de investigación sobre la derecha revolucionaria y el Fascismo, desde el cual su visión era mucho más amplia que en las etapas anteriores. En esta obra Sternhell analiza cómo figuras centrales del pensamiento intelectual europeo como Johan Gottfried Herder, Giambattista Vico y Edmund Burke establecieron la matriz de ideas alternativa y opuesta a Jean Jaques Rousseau, Immanuel Kant y la Ilustración. Aquí se trazan las líneas que conducen de estos pensadores a Joseph de Maistre, Maurice Barrés y Charles Maurras, así como Jules Michelet y eventualmente hasta Friedrich Meinecke y Oswald Spengler, como desde Vico al temprano Benedetto Croce, llegando en su octavo y último capítulo a una fuerte crítica del liberalismo dela Guerra Fría y los escritos de Isaiah Berlín.

En otra línea de investigación Sternhellescribió su The FoundingMyths of Israel : Nationalism, Socialism, and the Making of the JewishState (1999) – Los mitos fundacionales de Israel:Nacionalismo, socialismo y el establecimiento del Estado Judío – que despertó polémicas académicas en Israel. En esta obra, fundada también en una larga investigación de fuentes documentales y de los actores centrales, Sternhell argumentó que las elites sionistas intentaron establecer al mismo tiempo un estado nacional judío que sirviera de refugio contra las persecuciones antisemitas y que fuera estructurado como proyecto socialista según los principios de libertad e igualdad, pero que la falta de recursos y la agudización del conflicto con el entorno árabe en la Palestina Británica llevaron a la priorización de la construcción del estado nacional, relegando el proyecto socialista a un segundo plano.

La vida de Sternhell cruzó los más dramáticos momentos de la historia del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial lo vio perder a su padre como soldado en el ejército polaco y el Holocausto a su madre y hermanas, mientras él logró sobrevivir en seno de una familia cristiana que lo protegió, en Lvov. Tras la guerra, sus tíos sobrevivientes del Holocausto lo llevaron a retornar quienes quedaron de su familia judía y a su educación secundaria en Aviñón,Francia. La guerra de 1947-1949 en Israel se sumó a sus experiencias anteriores y lo llevó al sionismo y a la inmigración a Israel, en 1951, la experiencia del kibutz Usha y a su servicio militar como soldado, así como a una brillante carrera académica que culminó con el Premio de Israel en Ciencia Política (2008) y su incorporación a la Academia de Ciencias de Israel.

En sus numerosos periplos académicos, Sternhell llegó a Buenos Aires en dos ocasiones para asistir a congresos en los que disertó sobre el Fascismo. En la primera ocasión, en 1993, tuvimos la oportunidad de visitar algunos de los más notorios lugares de aquella ciudad. Una tarde fría y lluviosa de Septiembre nos dirigimos a la Recoleta, donde vimos los gigantescos árboles y el monumento al 6 de Septiembre 1930, pues quería mostrarle no sólo el cementerio monumental sino una tumba en particular. Sin saber cómo llegar a ésta, medirigí a una señora que ingresaba al lugar con un ramo de flores y le pegunté cómo llegar y me dijo que ella iba para allá. En el mausoleo de la familia Duarte vimos con nuestros ojos el culto popular a Eva Perón, en los ramos de flores y la devoción de nuestra guía, que había sido la última secretaria de Evita. En su segunda visita, guiados por un gran experto en Buenos Aires, Sternhell pudo ver, desde el Obelisco a la Casa Rosada, los edificios de la Argentina poderosa en Diagonal Norte y recibir la ilustrada explicación de Sergio Kiernan,quien le habló del desarrollo histórico a través del Cabildo, la Catedral, la Casa Rosada y los magníficos edificios de Avenida de Mayo, volviendo al Obelisco por la Avenida 9 de Julio. Sternhell se fue de Argentina muy impresionado con lo que vio y aprendió en esos pocos días.

Sternhell fue un hombre de alto ingenio, saber profundo, singular aprendizaje e integridad total. No conocí a nadie igual. ¿Dónde hay hombres con gentileza, humildad, afabilidad, coraje e integridad como él? Fue un hombre de maravillosa alegría y pensamientos claros, Y, cuando el tiempo lo requirió, de triste gravedad. Un hombre para todos los tiempos – "A man for all seasons".

Doctor en Ciencias Políticas. Universidad Hebrea de Jerusalén. [email protected]