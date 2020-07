En España asegurán que Campazzo se irá a la NBA

Los medios españoles dan por seguro que el base de la Selección Argentina de Básquetbol Facundo Campazzo tiene decidido marcharse a la NBA, por lo que ya le habría comunicado a las autoridades del Real Madrid que pagará la cláusula de rescisión para poder desvincularse del conjunto blanco. De esa manera, el ex jugador de Peñarol podría incorporarse a Dallas Mavericks o Minnesota Timberwolves, los dos equipos de la Liga Norteamericana que están interesados en contratarlo.

"Campazzo tiene decidido dejar el Madrid y marcharse a la NBA", tituló el diario Marca, que asegura que el argentino ya le comunicó la novedad a las autoridades del club español. "El Madrid, según ha anunciado Onda Madrid, ya conoce las intenciones de Campazzo desde hace tiempo y lo da por perdido salvo que el jugador no pueda acometer la operación para salir del club", explicó el diario deportivo madrileño.



"El Madrid está al tanto del interés que existe por Campazzo de Minnesota y Dallas, por el momento son sólo intenciones, pero saben que quizá deban prescindir del argentino", publicó por su parte el diario catalán Sport. En todo caso, las versiones cuentan con una dificultad elevada, que es la cláusula de salida que tiene el basquetbolista nacido en Córdoba.



Para poder desligarse del Real Madrid, equipo con el que ganó dos Euroligas y tres Ligas de España, Campazzo debe abonar seis millones de euros, cifra que los medios españoles aseguran que no será rebajada por el club español. Y teniendo en cuenta que las franquicias de la NBA están a punto de reiniciar la competencia y todavía no están claras las cifras del nuevo convenio al que deberán acogerse, es prematuro saber los topes salariales que tendrán de cara a la próxima campaña.

Por ese motivo, si pretende desvincularse, Campazzo primero debería pagar de su bolsillo la cláusula de rescisión y luego negociar su eventual vínculo con algún equipo estadounidense. Una apuesta arriesgada, pero por el momento la única alternativa posible para dar el salto.

A los 29 años y consolidado como uno de los mejores bases de Europa, el cordobés manifestó en más de una oportunidad que ya no lo desespera ir a la NBA, teniendo en cuenta que se encuentra en uno de los clubes más importantes del mundo FIBA. Por eso, sólo lo haría ante una buena oferta que combine lo económico con lo deportivo.

En ese sentido, los equipos que lo buscan podrían ser muy seductores para el argentino. Minnesota tiene a un solo base con contrato como D'Angelo Russell y Campazzo podría tener minutos de calidad como suplente. Un detalle muy importante, en ese caso, es que Pablo Prigioni es el principal asistente del entrenador Ryan Saunders. Compañeros en la Selección desde 2012 hasta 2015, Prigioni conoce a la perfección lo que puede rendir su sucesor con la camiseta albiceleste.

La otra alternativa de Dallas, una franquicia que siempre se fijo en Europa para nutrirse de jugadores desconocidos para el mercado estadounidense. Además, allí brilla Luka Doncic, compañero de Campazzo en el Real Madrid, con quien armó una dupla letal que terminó ganando la Euroliga justo antes de que el esloveno diera el salto a la NBA.