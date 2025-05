El director de la consultora Macroview, Pablo Goldin, analizó el panorama macroeconómico argentino en la 750 y aseguró que, mientras el Banco Central no intervenga en el mercado cambiario, el dólar se moverá entre bandas; aunque advirtió que es cuestión de tiempo, y cuando lo haga, antes o después de las elecciones, el valor del dólar va a subir.

“Desde que cambió el modelo cambiario tenemos un mercado de cambios unificado donde oferta y demanda determina el precio del dólar entre las bandas. Dentro de esas bandas hay oferentes y demandantes. Entre los oferentes están los exportadores y algún ingreso de capital en tanto en tanto. Y los demandantes son los importadores, los turistas que viajan al exterior y los atesoradores. El dólar fluctúa entre esos valores", explicó. “Si sube el dólar claramente hay más demanda que oferta”, señaló.

“Hay un jugador que todavía no entró al mercado y debería entrar, que es el sector público -el Banco Central o el Tesoro-. Debería entrar porque el Gobierno necesita comprar dólares para reponer las reservas que se están usando para pagar deuda, para acumular reservas", afirmó.

“Si entra, más tarde o más temprano, es un demandante más y el dólar que está a 1.200 va a subir", advirtió.

“No entró hasta ahora porque el Gobierno está cauteloso y no vaya a ser que entre y se genere un ruido con el tipo de cambio y tenga algún tipo de lío", evaluó.

“Si el dólar con este esquema llega al techo, estaríamos en un problema. Hasta que no entre el Gobierno a comprar no vamos a saber cuál es el precio por los próximos tiempos en Argentina", consideró.



“El Gobierno está tratando de empezar a jugar en el mercado de capitales y volver a conseguir dólares en dicho mercado. Eso puede ir generando cierta caída en el riesgo país para que el costo al cual Argentina se endeuda en los mercados empiece a bajar más, y eso dé la posibilidad de abrir nuevas fuentes de financiamiento externo no tan caro para que se suplemente la posibilidad de comprar dólares en el propio mercado", describió.

“Otra visión que se contrapone es que, hasta que no puedan comprar dólares en su propio mercado y la macroeconomía se acomode a eso y las reservas vayan subiendo por el propio esfuerzo y no por el endeudamiento, el riesgo país no va a bajar tan contundentemente. Ese es el gran debate de los próximos meses", concluyó.