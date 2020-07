Un juez de faltas de Capitán Bermúdez dio positivo de coronavirus y cerraron el municipio 

El edificio municipal de Capitán Bermúdez fue cerrado preventivamente esta mañana, luego de que un juez del Tribunal de Faltas diera positivo en un testeo particular de covid. El intendente Daniel Cinalli decretó un asueto por 48 horas y se espera la confirmación oficial del primer test. En tanto, se indicó que hay cinco personas aisladas y se dio aviso a los ciudadanos que acudieron a la oficina del funcionario.

Cinalli dijo a Canal 3 que se espera la confirmación del caso por parte del laboratorio oficial, en el Cemar de Rosario, que podría conocerse esta la tarde o mañana temprano. Sobre las personas que fueron aisladas preventivamente, el mandatario municipal dijo que “tres trabajan en la misma oficina y dos conversaron con él más de 15 minutos”.

“Nos enteramos ayer a la noche por un hisopado particular de una obra social y hasta que no tengamos el informe del Cemar lo tomamos como positivo con ese test rápido. Cerramos el municipio por 48 horas y aislamos a los que tuvieron un contacto directo. Si se confirma se van a hacer un hisopado”, resumió el intendente.

En tanto, sobre los ciudadanos que estuvieron con el juez de Faltas por trámites en relación a alguna infracción, Cinalli aclaró que fueron avisados, pero en principio no habría riesgo de contagios. “Son personas que no permanecen mucho tiempo y hay distanciamiento y uso de tapabocas. No hay que llevar ningún tipo de alarma en ese sentido”, pidió. “Las personas están identificadas y avisadas, y ahí se cierra el círculo de contagios. Si se confirmara otro caso dentro de la oficina, se puede aislar también a esas personas”.

Cinalli agregó que todavía “no se ha determinado la trazabilidad” del contagio y aclaró que el funcionario “está en muy buenas condiciones físicas. No tiene fiebre ni ninguna otra reacción. Quizás sea una falsa alarma”, señaló sobre el test que fue realizado de forma privada.