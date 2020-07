Los salarios sintieron el impacto

El índice de salarios total de mayo disminuyó 0,1 por ciento con respecto a abril, registrando la primera variación negativa desde noviembre de 2016 (periodo base del índice), según informó el Indec. La caída fue consecuencia de que los salarios de empleados no registrados cayeron 0,5 por ciento, siendo los más golpeados por la crisis del coronavirus, mientras que los de los trabajadores formales no arrojaron variación. Los salarios nominales acumulan un crecimiento de 38,3 por ciento en los últimos 12 meses, frente a una inflación de 43,4 por ciento, como consecuencia de la suba del 39,8 por ciento del total registrado y de 32,1 por ciento del sector privado no registrado.

El motivo por el cual el índice de salarios registrado se mantuvo sin variación con respecto a abril, fue consecuencia de que la disminución de 0,2 por ciento del sector privado registrado se compensó con el aumento de 0,5 por ciento en los salarios de los empleados del sector público. En los últimos 12 meses acumula un aumento de 39,8 por ciento, como consecuencia del incremento de 41,4 por ciento del sector privado registrado y un aumento del 37,1 por ciento del sector público.



De los tres componentes que integran el indicador, el único que registró aumentos en mayo es el de los empleados públicos que fue por debajo de la inflación del mes, que alcanzó 1,5 por ciento según el Indec. La variación porcentual acumulada con respecto a diciembre de 2019 son de 14 por ciento para los salarios de trabajadores registrados (privados y públicos) y de 11,4 por ciento para los no registrados. El total acumula un crecimiento de 13,5 por ciento, apenas por encima de la inflación acumulada de 11,1 por ciento.

El índice de salarios estima la evolución de los salarios pagados sin tener en cuenta las variaciones relacionadas con conceptos asociados al desempeño de los individuos concretos. La publicación muestra la evolución de los salarios pagados en los sectores privado registrado y público, desde noviembre de 2015. Los resultados correspondientes al sector no registrado se publican desde octubre de 2016.