Docentes aseguran que no hay condiciones sanitarias para volver 

Docentes Autoconvocados presentaron ayer una nota ante el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Salta expresando su rechazo a cualquier vuelta de la actividad educativa por entender que no están dadas las condiciones biosanitarias.

Esta semana, y según lo dispuesto por las resoluciones 140 y 145 del Ministerio de Educación, las escuelas de la provincia debían reabrir para la inscripción de exámenes para la terminalidad de carreras. No obstante, la fecha de apertura de los establecimientos se pasó para el 3 de agosto.

La docente y vocera de prensa de los Docentes Autoconvocados Sandra Nieva contó a Salta/12 que hicieron estas presentaciones porque “no están dadas las condiciones biosanitarias” para el regreso a las aulas. Los docentes se respaldaron en las resoluciones ministeriales que adjuntaba el protocolo de regreso del personal administrativo, de maestranza, docentes y estudiantes. Nieva dijo que había que seguir algunas pautas del protocolo como la garantía de los elementos de bioseguridad “que no llegaron a las instituciones” y que “tampoco llegaron los fondos” para su compra.

A fines de junio la cartera de Educación señaló en un comunicado que "los funcionarios provinciales se comprometieron a continuar trabajando sobre la estructura edilicia, el abastecimiento de agua, el acondicionamiento áulico y la provisión de insumos necesarios”.

También, en una entrevista con Salta/12 el ministro Matías Cánepa dijo que los insumos iban a ser garantizados por el gobierno provincial, más allá de la llegada de fondos nacionales para la mejora de infraestructura y la conexión de agua.



La secretaria de Gestión Educativa de la provincia, Roxana Celeste Dib, anunció en declaraciones a medios locales que la apertura de las escuelas recién será el 3 de agosto por la resolución 39 del COE, que dispone la restricción de la actividad de la administración pública hasta hoy.

El 29 de julio fue la fecha acordada entre el Ministerio y los gremios docentes para abrir las inscripciones a exámenes para los estudiantes que terminan carreras. Dib no desestimó las inscripciones sino que indicó a los directivos de las escuelas realizar el pedido de inscripción pero de manera online. De esta manera, los estudiantes que deseen rendir deben contactarse con sus establecimientos vía WhatsApp, redes sociales o la plataforma que tenga la institución.



Otro de los cuestionamientos de los docentes fue que el protocolo dispuesto por Educación (en las resoluciones 140 y 145) “no está enmarcado dentro del Protocolo Federal del Ministerio de Educación de Nación" aprobado en los primeros días de julio. “Una de las diferencias es que tendríamos que tener máscaras y las escuelas tendrían que tener al menos agua”, dijo Nieva.

En la nota destacaron que “Salta aún, no cuenta con protocolo aprobado por Nación”. No obstante, la resolución 145 dejó constancia de que no se abrirán los establecimientos que no cumplan con las condiciones establecidas, como insumos, agua y uso de baños.

Nieva también advirtió que hasta la fecha no tenían "permiso de circulación porque el área de educación no está considerada como un servicio esencial”, por lo que el uso del transporte público no está previsto para la comunidad educativa. En el caso de los estudiantes que deban rendir “los menores de edad tampoco podrían usar el transporte y tampoco poseen la gratuidad del boleto”, según lo resuelto por el COE y acatado por la empresa que brinda el servicio de transporte público SAETA SA.

Si bien el uso del servicio del transporte público se centra en la ciudad de Salta, la docente también puso énfasis en la movilidad en toda la provincia, dijo que les “preocupa mucho el tema de los traslados”.

Incluso algunos docentes de Santa Victoria Oeste deben transitar por territorio de la provincia de Jujuy para la llegada a los establecimientos. En este caso, los maestros deben ingresar por la localidad de La Quiaca para llegar Santa Victoria. Otra situación es la de los docentes que circulan por distintos departamentos salteños. Nieva dijo que la docencia de Metán fue advertida de que si viajaban a dictar clases a General Guemes, al regreso debían hacer cuarentena.

“Son muchos las situaciones que nos han llevado a emitir estas notas, pero sobre todo porque no se han enviado los recursos y no están dadas las condiciones”, ratificó. La nota al COE también fue enviada a Cánepa, a quien se le pidió también que se informe al gremio sobre la reapertura de paritarias para el segundo semestre, puesto que el último acuerdo venció en junio.

En este escrito también quedó asentado que existe un “incumplimiento de lo acordado en relación a la capacitación que debía dictar Defensa Civil a los docentes sobre Emergencia y Protocolos de Actuación”.

Por último se sumó la problematización sobre el anuncio de inscripciones para el período lectivo 2021 que involucra la reinscripción de los docentes ya en función y de los ingresantes. Estas inscripciones se realizarían en establecimientos habitados, según acordaron la Secretaría de Gestión Educativa, la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina y las Direcciones Generales de Nivel.

Los Autoconvocados denunciaron que existió “manipulación de papeles sin tratamiento de bioseguridad”. Señalaron que “para efectivizar las inscripciones en Junta, se expone a directivos y administrativos al contacto con otros docentes y a la manipulación de todo tipo de documentación”.