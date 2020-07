Alberto Fernández sobre la extensión de la cuarentena: "Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar"

"Sabemos que en este momento el epicentro del virus en el continente latinoamericano y sabemos que en nuestro país estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus", subrayó el presidente Alberto Fernández al anunciar este viernes la prórroga de la cuarentena hasta el 16 de agosto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los jefes de los dos distritos donde se concentra el foco de contagios de coronavirus.

El mandatario hizo especial hincapié en la responsabilidad inidividual y social para evitar un aumento significativo de los contagios. En ese sentido, habló puntualmente de la circulación, a la que calificó como "el peor enemigo para superar esta situación de la pandemia". "Sentimos que el probema se acota, nos relajamos y nos exponemos al peor riesgo", puntualizó.

La enfermedad se concentra en el AMBA pero hay focos en el interior

En esa misma línea, aclaró que la impresión que reina es que el virus "se concentra en el AMBA" y prosiguió: "Eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares". En particular mencionó al Sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba y destacó que en el interior del país también se están manifestando "nuevos focos", como en Jujuy, Chaco y Río Negro. "Hoy en día el problema se suma en otros lugares", enfatizó.

Al explicar el por qué de la extensión de las medidas de aislamiento, social, preventivo y obligatorio, Fernández destacó que la "unica solución posible es cuidarnos entre nosotros". "No los estoy convocando a corregir una estadística, los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y cuidar las vidas de los otros. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar", enfatizó.

En esa misma línea, destacó que no se trata de una cuestión de libertad. "No estamos discutiendo cuán libre somos, estamos diciento que el único modo que tenemos para combatir este problema", amplió.



El mandatario se refirió además al aumento de la letalidad. Explicó que en mayo la cantidad de muertos eran 375; en junio, 700; 24 días después fueron 1500 y 24 días después fueron tres mil. "Eso quiere decir que cada 24 días hasta aquí hemos duplicado la cantidad de fallecimientos", detalló.

El mensaje para la sociedad y los jóvenes, particularmente

En ese sentido, envió un mensaje a todos los argentinos para que preserven la salud propia y la de los otros: "yo no quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística. Es gente que pierde la vida y para que esto no pase lo que tenemos que evitar que nos contagiemos", remarcó.

Ese pedido fue aún más enfocado hacia los jóvenes. A ellos les pidió evitar cualquier tipo de reunión. "Quiero hablarles desde el alma, desde el corazón. Todos fuimos jóvenes y todavía muchos queremos seguir manteniendo el alma joven y todos sabemos que en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos, estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar", manifestó Fernández, quien aclaró, sin embargo: "sabemos que no podemos hacerlo".

El Presidente resaltó que los jóvenes creen que son inmunes a la enfermedad y reconoció que son "los que mejor sobrellevan la enfermedad", aunque al mismo tiempo recordó que "los jóvenes contagian", y que muy prbablemente lo hagan con personas mayores, con quien el virus es "más impiadoso". "Yo extraño los recitales tanto como ustedes, extraño el fútbol tanto como el mayor hincha, extraño tocar la guitarra con mis amigos como nadie", había dicho previamente al enfatizar que entendía el cansancio que algunos manifiestan por las medidas que se extienden desde el 19 de marzo.

Antes del mensaje del Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibió a Jorge Capitanich para analizar la situación epidemiológica de Chaco, donde ayer se registraron 93 casos de coronavirus, el mayor número desde que se desató la pandemia. Ese record se dio en el marco del que también ayer se registró en todo el país, con 6.377 casos y 153 muertes.



Chaco es una de las provincias más afectadas por la pandemia. Hasta aquí registra 3521 casos. Capitanich y Cafiero en la Casa Rosada se reunieron en la Casa Rosada. Ambos se dirigieron luego de su encuentro hasta la Quinta de Olivos para el anuncio del Presidente.

Fernández convocó a la residencia presidencial Kicillof y Rodríguez Larreta para que lo acompañen en el anuncio. El gobernador bonaerense y el jefe de gobierno se reunieron ayer durante casi cuatro horas con el Presidente para analizar la situación del Área Metropolitana Buenos Aires.

Tras un primer tramo a solas entre los tres se sumaron al encuentro los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y de la Capital Federal, Fernán Quirós. Además, estuvieron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el vicejefe del Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

El Presidente y los mandatarios coincidieron en la necesidad de "no producir una mayor apertura de cuarentena" en el AMBA y "apelar a la responsabilidad individual" de los ciudadanos. “Estamos teniendo un problema”, admitió ayer Fernández en alusión a la suba de contagios y advirtió que no se puede “que no podemos hacer es dejar que ese problema crezca y nos quedemos haciendo lo mismo".

Las autoridades sanitarias y los expertos advierten que buena parte de los contagiados en los últimos días son personas que admiten haber participado de alguna reunión familiar o con amigos y que es muy probable que esa sea la fuente de contagio. En función de eso, el foco se pondrá ahora en evitar los encuentros sociales. No se volverá atrás para cerrar las fábricas y los comercios abiertos en esta fase de la cuarentena ya que allí se cumplen los protocolos sanitarios establecidos y no serían el mayor problema.

Antes de la reunión con Kicillof y Rodríguez Larreta, el Presidente recibió, como lo hace habitualmente en las horas previas a la definición de una nueva fase del aislamiento social, a los infectológos y epidemiólogos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora desde el inicio de la pandemia. De ese encuentro participaron esta vez Javier Farina, Angela Gentile, Pedro Cahn, Eduardo López, Gustavo Lopardo y Florencia Cahn.