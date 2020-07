Brasita, Tiago y Dani debutan en la Batalla de los Gallos

Todo el mundo del freestyle sabe que ésta va a ser una Red Bull Batalla de los Gallos especial. Que el coronavirus azotó al planeta y cambió las reglas del juego. Y que ese ostracismo, en el que las batallas de freestyle hoy se hacen vía Discord, empujó a que pasen cosas impensadas. Sin un lugar definido, la Batalla de los Gallos ya tiene fecha para el 21 de noviembre y se augura que será una de las mejores en la historia.

¿La manija es injustificada? Para nada. Dentro de la opinión pública batallera, siempre se identificó a la Batalla de los Gallos 2015 como la más impresionante de todas. Claro, ahí estaban Kódigo, Papo, Underdann, Tata, Wolf, Acru, Klan y Dtoke, quien se consagró bicampeón. No obstante, la edición 2020 alinea una exquisita mezcla entre raperos con experiencia, buen nivel y algunas sorpresas.

Entre ellas, la vuelta de una leyenda como Acru, bajo la metódica militancia de Daro Dos Santos de El Eje de la Rima, Dtoke y otros referentes, que pusieron lo suyo para reavivar esa llama. A su vez, el sorpresivo retorno de Tata (campeón 2012), la revancha de Papo (ganador 2016), el inesperado comeback de Dani (que le perdió el gustito a las compes y le agarró a las melodías) y el debut de Tiago y Brasita.

Después de la edición 2019, que Trueno ganó prácticamente caminando, el subcampeón Wolf y otros MC como MKS, Stuart o Cacha (que venían compitiendo en la liga de la Freestyle Master Series) andan con sed de revancha. Y a ellos se le suma la sangre joven de Zaina y Roma, dos en pleno ascenso.

"La primera vez que vengo, la primera vez que gano", chantó Trueno en su batalla final, sin que le pesara ser debutante para llevarse el oro. Por cierto, el rapero de La Boca no defenderá los honores. Por eso, Dani, Brasita y Tiago, debutantes cosecha 2020, ya paran la oreja, afilan la garganta y preparan sus mejores punchlines. Y el público del freestyle se relame: imposible no advertir lo épico.

Brasita, la campeona de la liga femenina

Ailén Cecilia González aka Brasita es una de las MC más poderosas del under argentino. Oriunda de Florencio Varela, más precisamente del barrio Estanislao Severo Zeballos, la piba de 24 años debutará en Red Bull después de coronarse campeona invicta de la primera edición de Triple F, la liga argentina de freestyle femenino.

"Ailén es un nombre mapuche y en lengua mapudungún significa brasa", explica la rapera sobre su alias. En 2019, Brasita fue ganando terreno y, a fuerza de mérito, consiguió su plaza en la BDLG: "Éste es el año que mejor estoy para afrontar una competencia de tanta dimensión", dice emocionada por compartir escenario con Dani, Tata y Papo. Aunque manifiesta una especial admiración por Acru: "No me lo esperaba, no me imaginé que fuera a mandar video. Me va a encantar verlo ahí".

Arrancó en el freestyle en el 2013 y compitió hasta 2014. A la sazón, resulta inevitable recordar la Microphone Check Vol.7 en la que, junto a Rouse, vencieron en la final a Papo y Danyelus. Después, con algunas intermitencias, terminó volviendo oficialmente a la disciplina en 2019. "La competencia que representé, frecuenté y seguramente seguiré frecuentando es el Rimadero, que se hace en un anfiteatro a 50 metros de la estación de Florencio Varela", detalla con orgullo.

#QuedateEnCasa como Brasita, que volvió a las compes en 2019 y ganó la Triple F | Foto: Cecilia Salas

La joven MC es mamá de una nena de 5 años y sabe lo que es parar la olla. Como a muchos, la pandemia la afectó en lo económico y en lo social: "Mi nena entiende que a veces voy a faltar a casa para competir", afirma. Asimismo, Ailén reparte equilibradamente su tiempo entre el calor familiar, su profesorado de Biología con trayecto en ciencias naturales y su vida como freestyler.

"Necesité este tiempo de maduración, ya que fui mamá muy joven. Necesité explorar un montón de situaciones y emociones para poder encontrar un equilibrio y no descuidar un ámbito por cuidar otro. Estoy muy preparada, muy firme y a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar", revuelve.

Por estos días, se tiene fe para la Red Bull, aunque sabe que deberá pulir su constancia. "Honestamente, quiero entrenar más", se sincera. "Quiero demostrar que no soy 'la mujer que clasificó', que soy una artista más, que soy una freestyler como todos los que están ahí y que tengo la experiencia y la trayectoria que cualquiera necesita para plantarse y poder decir: acá estoy."

Ailén fue una de las primeras mujeres en presentarse (y dar pelea) en los comienzos de El Quinto Escalón y del Halabalusa, dos de las competencias en plazas más significativas de todo el movimiento. "La brasa se encendió y ahora es el fuego que quema", cantaba hace un tiempo como regalo para su pequeña hija y como un presagio de lo que vendrá: por muchos motivos, Brasita es sinónimo de represent.

Tiago, el flow que faltaba

Tiago Uriel Pacheco Lezcano tiene 18 años y es de Monte Grande. Desde los 6 que rapea y, sin participar asiduamente en competencias, campeonó en la BDM Nacional de 2017. También participó en compes domésticas como Anfree 27, Juventud Urbana y Actitud Freestyle e internacionales como la Double AA chilena. Y hasta llegó a destacarse varias veces en El Quinto Escalón. Esta es su primera Batalla de los Gallos y se entusiasma: "Ganarla sería cumplir un sueño".

Con el flow como principal virtud (son obvias las comparaciones con el Duki batallero), Tiago tiene un presente interesante en el mundo de la música. Ya metió colaboraciones con el uruguayo Alain Verdier y está al caer una con Klan, Sok y Núcleo, bajo producción de NEÜEN Arte. "En este momento de mi carrera estoy enfocado en la música pero equilibrado con el freestyle", apura Tiago.

Las uñas pintadas, la cara tatuada, los looks cuidados, una pretty face y la voz nítida, como de autotune sin autotune. Tiago tiene todo para hacer ¡boom! inminentemente. De hecho, con la estética como valor, nunca nadie lo vio mal vestido en una compe ni en un show: abandonó el oversize de hiphopero vieja escuela que alguna vez lució en El Quinto (en su época de escenario y micrófonos) y se pimpeó cual raper moderno que rompe YouTube.

#QuedateEnCasa como Tiago, que a los 18 ya tiene espalda en el free y temas publicados | Foto: Cecilia Salas

En esta edición, el MC del conurbano sur puede aportarle frescura a una Batalla de los Gallos de pesos pesados y rostros conocidos. "Sacándome a mí, que me re gustaría ganar la competencia, mi candidato es Acru, porque a todos nos vuelve locos cómo rapea", comenta el joven. Después de su cuarta audición para la Red Bull, el debutante no siente que la ausencia del público pueda torcer su destino: "Confío en mis habilidades y a los pibes les ceba cómo rapeo, así que no me va a perjudicar".

Entretanto, Tiago sabe que esta será una edición especial: "Hay una pandemia, no va a haber público y va a ser una de las mejores listas de la historia hasta el momento". Y ganarla lo ilusiona: "Pienso que voy a dar un buen papel y, si eso pasa, lo más seguro es que esté muy feliz. Igual, el hecho de estar ya me pone contento".

Dani, el freestyle real

Es una de las cosas con las que habitualmente se tiran los freestylers, pero nunca, nadie, jamás osó sacudirle a Dani Ribba que tenía rimas preparadas. Básicamente, es uno de los raperos más queridos de la cultura porque, entre otras cosas, representa la calle. Con la improvisación por delante –es loco mencionar esto en una cultura cuya base es el estilo libre, ¿no?–, Dani no forma parte de la realeza del freestyle (no ganó grandes competencias) pero sí es un referente indiscutible del rap real.

"Me habla del Quinto como si eso fuera escuela / Papi salí a la calle y mirá qué difícil están las cosas afuera", le lanzó a Cacha en plena FMS, adueñándose para siempre de ese mítico beat del Zone. "Yo prefiero no hablar de las posiciones / porque ganar esta compe nunca fue de mis intenciones", le escupió a Trueno, asomando una mirada desprejuiciada. Con el tiempo se diluyó el entusiasmo y mermó su competitividad: se retiró y, desde entonces, no hay nadie que no lo llore. Sin ir más lejos, Dtoke y Papo, dos de los máximos reyes del free, se derriten cada vez que escuchan sus mejores minutos y entradas.

Seguramente motivado por el regreso de varios MCs pesados, Dani audicionó para la BDLG y la comunidad de seguidores de la disciplina se recontra cebó. Si bien viene de hacer temas que juntan millones de reproducciones y de meter un feat épico con Lucho SSJ en Pa' Brillar, el pibito de la CLB Crew vuelve y, a pesar de ser un debutante en la Red Bull, es uno de los máximos candidatos a ganarla. ¿Le perdió el gustito a las melodías y le agarró a las compes?