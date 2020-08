Perspectiva feminista para agitar en el aire

En un dial hegemonizado por varones, donde la perspectiva feminista es una rareza, la aparición de La Tuerca, una radio ajustada por mujeres es una noticia para la algarabía de quienes apuestan a una pluralidad de voces que vaya más allá de lo políticamente correcto. "Queremos hacer una radio igualitaria como queremos que sea el mundo", dice Loreley Flores, coordinadora de contenidos de este emprendimiento que tiene a Ale Buttiche como coordinadora general y artística, a Julieta Bielsa, Noelia Coria Moya , Maximiliano Goete y Emanuel Paiva, así como a Vero Yañez en redes sociales y comunicación, en su equipo inicial. Desde mañana a las 9 se podrá escuchar en www.latuercaonline">www.latuercaonline.

"Es una radio con perspectiva feminista desde todos los puntos de vista, tanto desde la conformación de los equipos donde tenemos al menos --y a veces más-- la mitad de mujeres y personas de la diversidad sexual", sigue su relato Loreley, locutora y periodista, una de las voces que elige la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de la ciudad para sus festivales y propuestas. No se trata de hablar de "cosas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, queer", sino de mirar toda la información y la programación con un "trato respetuoso hacia afuera, hacia las audiencias y hacia adentro, hacia la programación. La idea es buscar los derechos, el respeto para todas, todos, todes".

El desafío que se plantean es mayúsculo: "generar un contenido divertido, interesante, atractivo, y que no sea solamente seguir hablando entre las que estamos de acuerdo y hablamos siempre de lo mismo". Es decir, ampliar horizontes para pensar.

La propuesta fue un sueño cumplido para Loreley y Ale. "Nos hicieron una propuesta de hacer una radio con perspectiva feminista y pensamos que esto no nos lo iban a ofrecer nunca más, tanto desde el lenguaje que hablamos, la conformación, la perspectiva de la noticia, la música, la técnica", relata Loreley.

Sobre el nombre, la intención es derribar estereotipos desde el vamos. "Se supone que las tuercas las ajustan los varones y la radio, un medio que justo cumplen 100 años en agosto, también era así hasta ahora. Pero esta tuerca esta vez está ajustada por mujeres y trabaja gente de la diversidad", sigue con un entusiasmo desbordante una de las impulsoras de esta propuesta de "armar una radio online feminista, de punta a punta".

Mañana se lanzan dos programas: Dando vueltas, de lunes a viernes de 9 a 11 y, de 18 a 19.30, Ingrávidas palabras. También se va a escuchar El ciempiés, un bicho raro, que tiene una historia en Radio Universidad, conducido por Flores y Buttiche. Algunos se repetirán y habrá nuevas entregas. Y --como toda radio del siglo 21-- tendrá sus podcast: La Mirilla, Las Malcriadas, que se van a subir con la programación. Además de su sitio online, la radio tendrá app para celular. Como parte de la programación en construcción "va a haber una vez al mes una emisión de radioteatro y la idea es ir completando la grilla con programas semanales que puedan ser hechos desde Roldán o desde otros lugares, siempre con la misma política: si hay un varón en la conducción, tiene que haber una mujer en equidad, no para sonreír con el chiste fácil o decir el clima, sino manejándonos en un clima de respeto igualdad y derechos", aclara Loreley.

Julieta Bielsa también sintió que era una oportunidad única cuando la llamaron. "Me convocaron para participar en Ingrávidas Palabras, y pensé eso, 'no me va a volver a pasar, que me llamen para participar en una radio que se abre recién, que está pensada por mujeres, que tengo la libertad de proponer temas, de armar un programa'. En un contexto de total incertidumbre donde no hay nunca buenas noticias, me pareció que había que tomar esta oportunidad", cuenta Julieta en pleno armado de programas pilotos para tener todo ajustado antes de salir al aire.

Julieta subraya que "para encontrar alguna radio con perspectiva feminista hay que irse a escuchar un medio nacional. A mí me pasó que, por una inquietud personal me interesaba escuchar contenido local con esa perspectiva, y tenía que ir a escuchar los programas grabados, en formato de podcast. No es fácil encontrarlos".

Si bien el origen de la radio es la ciudad de Roldán, como buen medio feminista, no se va a circunscribir a ninguna frontera. "Queremos hacer contenidos que se pueda escuchar en cualquier parte. Estamos recibiendo aportes o colaboraciones de otros lugares, como Tierra del Fuego, siempre sin desconocer lo local. Estamos acá, nos suceden estas cosas, nos atraviesan estas cosas", puntualiza Loreley.

En la producción de contenido hay una sola premisa: "que esté atravesado por la perspectiva de géneros". "Queremos pensar qué nos pasa a las mujeres, las diversidades, a todes estes sujetes políticas que no se nos tenía en cuenta en los análisis, y que todavía no se nos tiene en cuenta en muchos medios. Estamos atravesadas por las desigualdades", abunda Loreley.