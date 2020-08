Boca está cerca de arreglar la continuidad de Soldano

Boca está cerca de acordar con Franco Soldano la renovación de su contrato, que venció el 30 de junio, y cada vez es mas difícil que el chileno Mauricio isla se incorpore al club de la Ribera.



La Secretaría de Fútbol boquense, comandada por el vicepresidente segundo, Juan Román Riquelme, realizó una nueva oferta de 200 mil dólares al Olympiacos de Grecia por el préstamo por un año del delantero, quien fue titular en el tramo final de la Superliga y que, junto con Carlos Tevez y Mauro Zárate, son prioridad para el entrenador Miguel Russo.



Esta propuesta, aunque no llega a los 300 mil euros que pide el club griego, podría satisfacer a los dirigentes de la institución europea, y se estima que el arreglo entre ambas partes está muy cerca, señalaron fuentes allegadas a la dirigencia de Boca.



En el caso de Isla, el marcador lateral derecho que está libre del Fenerbahce de Turquía no se comunica desde hace una semana con los integrantes del departamento de fútbol "xeneize" y, según los medios de Andalucía, ante la salida del Betis del defensor Antonio Barragán, el marcador trasandino es candidato a ocupar ese lugar.



Isla, de 32 años, está con su familia en Sevilla y, más allá de sus deseos deportivos de jugar en Boca, la pandemia de coronavirus y la falta de fecha para volver a los entrenamientos en la Argentina hacen que el integrante de la Selección Chilena vea muy difícil su llegada para jugar en el último campeón de la Superliga.



La idea del técnico Russo es retener la mayoría de los jugadores que lograron el título; hasta ahora, el único que se fue es el zaguero paraguayo Junior Alonso. Pero también Mauricio Isla era uno de los refuerzos pedidos y del agrado de Juan Román Riquelme, quien llamó al defensor chileno a comienzos de este año y luego se contactó hace un mes.



Boca no incorporó a ningún jugador en este mercado de pases, y solo llegaron aquellos que regresaron de préstamos de diferentes clubes, como Agustín Rossi (Lanús), Walter Bou (Unión), Mateo Retegui (Estudiantes de La Plata) y, Gonzalo Maroni (Sampdoria), que se incorporará en los próximos días.