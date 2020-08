Natalia Oreiro: "Los rusos son muy besuqueiros"

"Lo hice para mis hijos y nietos. Para que vieran qué loca estaba su abuela", contó Natalia Oreiro en Pasajera en Trance sobre las imágenes que grabó Martín Sastre durante siete años, y que terminaron en el documental Nasha Natasha (Nuestra Natalia), que se estrena el 6 de agosto en Netflix.

"Me sentía muy cercana a la cultura rusa por haber leído a Tolstoi y Pushkin cuando estudiaba teatro en Uruguay –recordó–, pero descubrí que son muy dados, muy besuqueiros, como los latinos. Ellos me consideran rusa y yo no me siento extranjera allá".

Las enseñanzas de la pandemia



Como embajadora de Unicef, Oreiro contó que "recibo todos los días datos muy tristes: la Argentina tenía 7 millones de chicos pobres y esa cifra se va a incrementar en 1 millón. Los adultos mayores son los más vulnerables, pero los niños son las víctimas invisibles de la pandemia. Además, está creciendo la violencia intrafamiliar hacia las mujeres", advirtió.

"Me gustaría que aprendamos algo como sociedad. Para 2050 se calcula que en los océanos habrá más residuos plásticos que peces. Espero que los que podemos tener un consumo desmedido aprendamos que no lo necesitamos. Y lo apliquemos cuando podamos salir, ir al cine. Lo que necesitamos es libertad, salud, trabajo y amor por el prójimo. Los niños tienen mucha conciencia ambiental, pero los adultos toman las grandes decisiones de los países.

"Tengo días más optimistas y otros más pesimistas", reveló. "Lo que mas extraño es besar y abrazar a alguien que quiero. También es cierto que los que más recursos tenemos somos los que más nos quejamos: eso es injusto y habla de cómo está la sociedad mundial.

Proyectos actuales y futuros

La actriz colabora en el proyecto Cuentos que cuentan para Unicef Argentina y Paka Paka. Este año tenía tres películas a estrenar que se retrasaron por la emergencia: La noche mágica, de Gastón Portal; Reinas Salvajes, de Matías Lucchesi, con Mercedes Morán; y Hoy se arregla el mundo, de Ariel Winograd, con Leo Sbaraglia. "Ya se van a estrenar", prometió.