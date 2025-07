El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey confirmó su postulación para las elecciones legislativas en su provincia y explicó que la decisión responde a la necesidad urgente de frenar las políticas impulsadas por Javier Milei. "Si sigue con estas políticas, el daño en la Argentina va a ser irreparable", advirtió en diálogo con la la 750.

Para el dirigente peronista, la retirada del Estado como mediador en los distintos aspectos de la vida social y económica genera consecuencias graves a corto plazo, pero sus efectos podrían ser mucho peores a futuro. "Argentina pudo sobrellevar muchas crisis porque tiene una estructura sólida plantada en la educación y salud públicas, el INTI, el INTA y el Banco Nación. Hoy todo eso está en tela de juicio”, lamentó.

Unidad para enfrentar al Gobierno, pero no "amontonamiento"

En este marco, el exgobernador salteño afirmó que está convocando a distintas fuerzas políticas, sociales y gremiales para formar un frente de oposición al Gobierno nacional, ya que "no alcanza solamente con el peronismo". "Pero más que amontonarse en contra del Gobierno hay que unirse en favor de la gente”, remarcó.

Urtubey señaló que, en Salta, La Libertad Avanza se consolidó como un “núcleo duro” que absorbió al PRO, y que frente a ello distintas expresiones políticas están tratando de construir un bloque amplio con quienes “piensan más o menos parecido”.

En ese contexto, subrayó que lo que propone Milei no es simplemente otra visión política, sino un cambio profundo en la idiosincrasia nacional: "La lógica sajona protestante, donde el éxito económico y el individualismo son los motores de la sociedad, no tienen nada que ver con la cultura argentina, con lo que nosotros somos", enfatizó.

Por otro lado, respecto de las declaraciones del posible embajador norteamericano Peter Lamelas y la (no) respuesta del Gobierno nacional, cuestionó duramente la falta de dirección en materia de política exterior: “Es inadmisible que la Argentina no tenga un rumbo. Si alguien que aspira a representar al país dice lo que dijo sobre otro país, y el Gobierno lo aplaude, eso te habla de dónde estamos parados”, subrayó.



Asimismo, opinó sobre la baja participación electoral y cómo la abstención podría ser funcional al oficialismo. “Daría la sensación de que mucha gente que no vota no está conforme, pero no ve en la oposición una apuesta sustentable”, reflexionó.

Finalmente, advirtió que el modelo económico del Gobierno “no se sostiene con plenas libertades democráticas”. “Estamos frente al peligro del agravamiento de un modelo autocrático que camine hacia un régimen autoritario”, sentenció.