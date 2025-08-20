Boca espera por la confirmación oficial para concretar la posibilidad de contar nuevamente con su público en condición de visitante, esta vez frente a Aldosivi en Mar del Plata. De confirmarse, sería la segunda vez consecutiva que los simpatizantes acompañen al equipo fuera de La Bombonera, tras la masiva presencia en Mendoza frente a Independiente Rivadavia, donde el conjunto de Miguel Russo consiguió cortar su sequía más grande sin conseguir triunfos, que fue de 12 partidos.

El último domingo, alrededor de 15.000 hinchas de Boca colmaron la tribuna visitante del estadio Malvinas Argentinas y brindaron un aliento incesante durante el partido en el que el conjunto de La Ribera goleó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia.

A pesar de la gran cantidad de hinchas que se movilizaron, la policía local informó que no se registraron incidentes graves, ni en los ingresos a la cancha y ni en las rutas de acceso, lo que abrió la puerta para que se considere nuevamente el ingreso de visitantes en un encuentro de Boca.

Sin embargo, la noche mendocina dejó un punto de polémica, ya que, el partido debió ser interrumpido durante tres minutos debido a la gran cantidad de bengalas que se encendieron en la tribuna visitante. Sobre el final, la situación se repitió en el sector local y el episodio motivó la crítica del presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, quien calificó al operativo policial como “un desastre”.

En este contexto, el eventual recibimiento de Boca en Mar del Plata genera expectativa, pero también cautela. La posibilidad de que el público “Xeneize” acompañe al equipo en el estadio José María Minella dependerá de la coordinación entre los organismos de seguridad bonaerenses y las autoridades de ambos clubes, con la intención de repetir el marco de fiesta en la tribuna pero evitando los inconvenientes que empañaron el espectáculo en Mendoza.