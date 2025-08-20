Para Oscar Parrilli, Cristina Kirchner fue condenada "porque defiende todo lo contrario de lo que hoy representa el Gobierno de Milei".

“Cristina está con una injusta y arbitraria detención. Está muy claro por qué la persiguen y por qué la encarcelaron”, argumentó el senador nacional de Unión por la Patria en la 750.

“Ella solo dijo que iba a ser candidata a diputada por una sección electoral de la provincia de Buenos Aires y se despertaron todos los fantasmas. En definitiva, creo que Milei, Macri y los grupos empresarios le tienen miedo”, aseguró.

“Creo que van a seguir con esa postura y mantenerla presa, porque es la dirigente política que representa todo aquello contrario a lo que está haciendo este Gobierno, que es bajar los salarios, vender el país. Creo que Cristina está presa porque defiende todo lo contrario de lo que hoy representa el Gobierno de Milei”, remarcó.

Una sesión para vetar los vetos

Por otro lado, se refirió a la sesión de hoy en la Cámara de Diputados y calificó a los legisladores que cambian de opinión como “teros” y que se mueven por “intereses personales”.

“Dicen una cosa y después hacen otra. Son los que el presidente Milei calificó como casta. Yo más bien diría que son escoria, porque en función de intereses personales que nunca están muy claros, cambian su opinión, su postura”, señaló acerca de los diputados y diputadas.

“El mismo presidente les ha dicho a sus aliados que son ratas, que son escoria, que son coimeros, que se venden. Lamentablemente eso es lo que tenemos. Creo que las próximas elecciones nos tiene que servir para elegir fundamentalmente legisladores que tengan dignidad y que, más allá de acertar o equivocarse, tengan su convicción y no anden cambiando de bando en función de intereses personales que puedan tener”, sostuvo.

“Hoy no se lo que va a pasar. vamos a esperar. Es una negociación que llevan adelante los compañeros de nuestro bloque, pero no se si van a llegar a los dos tercios. Si se aprueba en Diputados, en el Senado creo que vamos a lograrlos”, concluyó.