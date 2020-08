Coronavirus en la provincia de Buenos Aires: la fase 3 sigue con fuerte control

"Liberando más vamos a tener más casos. Estamos haciendo otras cosas para que esto no suceda, como los operativos territoriales. Más de cinco mil personas se sumaron a los testeos de más de un millón de vecinos de barrios populares", señaló el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, al exponer el informe del mapa epidemiológico de la provincia. Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, destacó que "estamos en el peor momento de la pandemia. Recién vamos a poder pensar en estar mejor, cuando bajen los casos diarios", y apuntó que apelaban a que los bonaerenses asuman "mucha responsabilidad individual”, para evitar los contagios.

“Cuando empiece a bajar la curva, va a ser por donde primero crecieron los casos. Argentina está trabajando para tener un acceso rápido para cuando esté la vacuna”, aseguró Gollan anticipando las gestiones que lleva adelante el gobierno nacional para acceder a la vacuna contra la covid-19. "En la ciudad (de Buenos Aires) hay 2.004 casos cada cien mil habitantes. En el segundo cordón del Conurbano hay 1.050. En el tercero, 822", explicó el ministro de Salud, poniendo el acento en el efecto derrame que tienen los contagios partiendo del epicentro con mayor cantidad de casos, que va disminuyendo a medida que se aleja.

El viernes pasado, el presidente Alberto Fernández anunció que la fase del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio no tendría mayores diferencias con las semanas anteriores. Sin embargo, el domingo debió firmar decreto en el que se prohibieron las reuniones sociales, ante los reiterados casos de contagios por visitas a familiares, reuniones entre amigos y fiestas clandestinas.

"En los barrios populares hay un porcentaje caso de solo el 16,5 por ciento. Todas las actividades que se están llevando a cabo están teniendo resultados. No tuvimos explosiones de los casos como en la Villa 31 de capital", apuntó Gollan destacando el trabajo que se realiza en los barrios para detectar casos y evitar contagios masivos. “Si tuviéramos las actividades normales, el virus crecería de una manera mayor. Liberando más actividades, vamos a tener más casos. Hay una base que no se está moviendo: las escuelas, los boliches, los teatros. Todo eso, funcionando a menos hay una base de inmovilización. Siempre aumentan los casos con más movilidad”, agregó el ex ministro de Salud de la nación.



"Las comparaciones a veces son absurdas, pero tenemos que tomar dimensión de las cosas. Si siguiéramos la doctrina (del presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro o (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, hoy tendríamos entre 25 y 30 mil muertos. Hay que hacer un esfuerzo", destacó Gollan contrastando con los países en los que no se tomaron medidas preventivas obligatorias y sus resultados. Luego el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó que “el incremento continuo de contagios que ingresan al sistema de salud es el indicador más importante que expresa la preocupación que tenemos. Es necesario tomar las medidas individuales, comunitarias y sociales que plantean las autoridades".

Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerenses explicó que “si bien está previsto mantenernos en las mismas condiciones, estamos monitoreando todos los indicadores por si hay que tomar alguna medida en el medio del período que estamos atravesando”. Bianco señaló que estaban de acuerdo "con la prohibición de las reuniones sociales y es necesario que tengamos responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestros amigos. Lo lugares más contagiosos son los lugares cerrados, con mucha gente y con música fuerte”, adhiriendo a la medida del presidente.



"Por quince días, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Estamos en el peor momento de la pandemia. Recién vamos a poder pensar en estar mejor cuando bajen los casos diarios. Ahí estaremos en otra situación. Por ahora, pedimos mucha responsabilidad individual”, destacó el funcionario.