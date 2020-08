Quién es Pablo Noceti y cuál fue su papel junto a Patricia Bullrich

La familia Maldonado había insistido meses con el pedido del listado de las llamadas del teléfono de Pablo Noceti , para establecer la responsabilidad política del ataque de los gendarmes a la comunidad mapuche. Esto recién sucedió el 23 de diciembre de 2017 por orden del segundo juez de la causa, Gustavo Lleral, pero el cuestionado magistrado nunca dio mérito a ese material probatorio. Su antecesor, Guido Otranto, le habría expresado a Noceti, ahora denunciado penalmente por su responsabilidad en la muerte de Santiago , que su jurisdicción se limitaba a desactivar la protesta en la ruta, a lo cual el funcionario macrista le habría contestado que podía avanzar en territorio recuperado mapuche invocando que estaban cometiendo delitos en estado de “flagrancia”.

Así lo había dicho Noceti en declaraciones a Radio Nacional Esquel y FM Sol el 2 de agosto de ese año, cuando afirmó que su paso por la región fue “para atender la escalada violenta del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)". Contó que había llegado a Bariloche el día anterior, con órdenes de Patricia Bullrich, para “empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia".

"A partir de ahora, cuando se produzca algún daño o haya algún corte de ruta, van a ser inmediatamente detenidos y judicializados”, amenazó. La represión arrasó con las garantías y el derecho de protesta en la Lof de Cushamen, y en lugar de detenidos hubo un desaparecido y decenas de heridos. Pero para Noceti, abogado defensor de genocidas, el operativo fue "exitoso".

Después de haberlo negado durante 37 días, Patricia Bullrich reconoció que Noceti estuvo en el lugar de los hechos durante y después del operativo. El 16 de agosto de 2017, buscando confundir a todo el mundo, la entonces ministra de Seguridad dijo en el Senado que Noceti sólo había pasado una vez por el lugar, “a las 12:30, una vez que ya se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa”.

La auditoría que comenzó la misma conducción de Gendarmería en enero pasado termina de confirmar, ahora desde la investigación interna, que el funcionario estuvo dos veces en el lugar de los hechos, el día previo y el mismo día del operativo. Y que "desde allí impartió órdenes claras de perseguir a los manifestantes bajo la figura de flagrancia, volviéndolos delincuentes incluso una vez que haya concluido el posible corte de ruta". Ahora será la justicia la que decida si la nueva denuncia alcanza o no a la actual presidenta del PRO.

Sobre esta figura de flagrancia, publicitada en su momento por Bullrich y por el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el informe hace una advertencia importante: se trata de "un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí enunciado por la exministra Bullrich". "Perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje" no habría formado parte, de este modo, del marco legal de actuación de la fuerza.

"Este hijo de puta buen mozo es mi jefe de gabinete”, lo presentó en su momento Bullrich en un video casero que se volvió viral. Noceti fue defensor de represores , reivindica públicamente la represión ilegal y es el autor ideológico del mapuche como "enemigo interior". Luego del caso Maldonado, Bullrich lo premió con un ascenso .