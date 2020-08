Edesur: intendentes del conurbano quieren que cambie la concesión

El conflicto de doce distritos del conurbano bonaerense con Edesur reveló una nueva estafa del gobierno de Cambiemos que repite la misma lógica con la que operaron durante sus cuatro años de gestión: los de abajo tienen que pagar las deudas y la desidia de los empresarios. Los intendentes y vecinos no solo deben lidiar con el pésimo servicio que presta la empresa, sino además hacerse cargo de pagar una deuda que la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, trasladó a los municipios. En diálogo con PáginaI12, los intendentes Andrés Watson, de Florencio Varela; Fernando Gray, de Esteban Echeverría y Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, explicaron cuáles son los conflictos con Edesur y aseguraron que debe cambiar la concesión. Si la situación no se modifica, la empresa continuará prestando un servicio ineficiente hasta 2087.

“Vidal sacó una normativa con la cual trasladó a los municipios la deuda que la empresa tiene por suministrar energía a medidores comunitarios. Le sacó la deuda de encima a la empresa, no la pagó la Provincia, y nos tiró el problema a los más débiles”, denunció Watson, quien calificó el reclamo de Edesur como “una locura”. “¿Cómo vamos a tener esa deuda por una medida arbitraria que tomó la ex gobernadora, que fue absolutamente displicente con las medidas que tenía que tomar para el bienestar de los vecinos y que actuó en favor de una empresa privada? Macri y Vidal permitieron que Edesur hiciera lo que quisiera, aumentara las tarifas y le condonaron deuda”, añadió el intendente de Florencio Varela.

¿De dónde sale la deuda que reclama Edesur? Gray explicó el proceso en detalle: “Edesur no quiere hacer el tendido en los barrios vulnerables. Por eso, si uno va a un barrio humilde, ve que hay un enjambre de cables y que está todo mal conectado”. “La empresa lleva electricidad hasta la puerta del barrio, a lo que llaman ‘la boca de expendio’, y de ahí dicen: ‘que la gente se arregle como pueda’”, indicó. Según Gray, el verdadero motivo de ese accionar por parte de la empresa se debe a que “de esa forma se aseguran que el importe de la tarifa lo pague el Estado”.

Las bocas de expendio que Edesur instala en la entrada de los barrios no cuentan con medidores, por eso no hay forma de comprobar los consumos. “Cobran lo que se les ocurre. Ahora dicen que los municipios les debemos tres mil millones de pesos y Quilmes mil millones, pero esa es una cuenta a ojo”, denunció Gray. “Dicen que les debemos, pero a mi nunca me llegó una factura”, aseguró. Por su parte, Watson afirmó, en la misma línea, que “no hay manera de medir ese consumo. Son montos antojadizos que los municipios no vamos a estar pagando a una empresa que ni siquiera tiene un servicio acorde a las circunstancias”.

Una de las excusas que usó Edesur para justificar su no prestación del servicio en los barrios humildes es que no podían hacer el tendido por “no estar urbanizados”, según explicó Gray. “Como decían eso, desde el municipio compramos tierras, hicimos la regulación nominal, abrimos las calles, hicimos veredas y de todas formas no quieren hacer el tendido”, sostuvo. Por ese tema, varios municipios han ido al Poder Judicial para hacer las denuncias correspondientes. “El problema es que, por más que la justicia intimó a Edesur a realizar el tendido, ellos siguen sin hacerlo. Es un desgaste, son procesos que llevan dos o tres años por barrio y en el medio hay gente que se muere al hacer conexiones clandestinas, o hay chicos que --ya ha pasado en mi distrito-- tocan un cable colgado y se quedan electrocutados”.

El costo de la ineficiencia

“Desde el municipio, cada vez que se produce un corte, no esperamos a que la empresa mande una cuadrilla. Los primeros que van son del municipio”, aseguró Watson. Según indicó el intendente de Florencio Varela, una vez que llegan: “tipificamos el reclamo, sacamos fotos y hablamos con la empresa para decirles: 'se rompió un transformador de tanta capacidad, o se bajaron las cuchillas, traigan tal cosa’. Es decir, el municipio trabaja gratis para la empresa, pero lo hace porque piensa en el vecino que está cansado de perder tiempo por el ineficiente servicio de Edesur”.

"La segunda cuadrilla --explicó Watson-- ya es de Edesur, quien manda a trabajadores tercerizados que, en la mayoría de los casos, no solucionan los problemas". “Nosotros no avanzamos más porque por ley no podemos tocar el tendido eléctrico y además porque no tenemos gente capacitada para hacerlo", continuó el intendente. Luego, agregó que "ya hacemos la mitad del trabajo y no voy a arriesgar la vida de ningún trabajador municipal”. Con respecto a los trabajadores tercerizados, el intendente explicó que “el problema no son ellos, sino los dueños de la empresa que se ríen en la cara de los vecinos, no invierten y encima dan respuestas infructuosas”.

El municipio de Esteban Echeverría también tiene que hacerse cargo de la ineficiencia de la empresa. Hace unos días, desde la intendencia, denunciaron el incumplimiento de un convenio que firmaron junto al presidente de Edesur en enero 2015 para que en cinco años realicen una subestación que mejoraría los problemas estructurales de electricidad en el distrito. Según Gray, desde la empresa, luego de firmar el contrato, “estuvieron dos años dando vueltas porque no conseguían terreno, entonces como municipio les cedimos uno en un parque industrial a título gratuito. No nos correspondía, pero lo hicimos para que de una vez hagan esa obra tan necesaria”.

Gray indicó que “en enero de 2020 se venció el contrato y no hicieron ningún tipo de avance. La excusa siempre fueron las tarifas, pero en este caso no tenía sentido porque fue de 2015 a 2020, es decir, durante cuatro años de aumentos de más del 3500 por ciento y de tarifas dolarizadas”. "He pedido directamente la revocación de la concesión. Esta empresa fue concesionada en el año '92. Llevamos 27 años y nos quedan 67 por delante. Es realmente insostenible”, dijo. Por último, adelantó que realizó una presentación para realizar una auditoría con Universidades Nacionales: “desde la empresa dicen que invirtieron 740 millones de dólares. Yo quiero saber dónde está ese dinero porque en mi distrito no se vio nunca”, denunció.

La posible salida

Intendentes de distritos afectados se reunieron con el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), Federico Basualdo, y también con el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. Además, tuvieron una teleconferencia con el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, para ver cómo podían encontrar soluciones. Luego de esas reuniones, la Defensoría del Pueblo de la Provincia pidió el quite de la concesión a Edesur .



Según Insaurralde, “lo importante es que la concesión funcione, y si la empresa no está dispuesta a invertir, como dice el contrato, y a brindar un buen servicio, hay muchas empresas que sí están en condiciones de hacerlo, como lo hacen en otras provincias u otras concesiones dentro de la provincia de Buenos Aires”. El intendente de Lomas de Zamora explicó que “los estados nacional y provincial están proyectando un plan de obras en barrios donde hay medidores comunitarios, pero eso no es acorde a la inversión que tiene que hacer Edesur en el resto de las líneas de media tensión y de transformadores". "Sólo Lomas de Zamora necesita más de dos mil millones de pesos en obras”, aseguró.

Con respecto a la opinión de los vecinos que son clientes de la empresa, Insaurralde expresó que “según informes de tres consultoras que he recibido, el 75 por ciento de los usuarios se queja y quiere que Edesur invierta o cambie de manos". "Es muy fuerte el rechazo de los vecinos, nosotros sólo estamos representando ese descontento. La gente está muy enojada porque hay cortes prolongados en distintos barrios todo el tiempo y o hay distinción socioeconómica: se corta tanto en barrios periféricos como en el centro de Lomas, Banfield y Temperley”, apuntó.

Watson, por su parte, explicó que la idea de los intendentes no es la estatización de la empresa. “Estamos diciendo que hay una empresa que tiene una concesión y que no está cumpliendo con sus obligaciones. Lo que queremos es que se resuelva rápidamente esta situación porque así no podemos seguir y en el medio están los vecinos", concluyó.

Informe: Melisa Molina.