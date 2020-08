Aquellos benditos apodos de los clubes

La nota de la semana pasada en “Peligro de Wolf” , cuando hablamos de los apodos de los jugadores, tuvo gran aceptación. Será un gran gusto cumplir con el pedido de hacer un texto con los tradicionales apodos de los clubes del fútbol argentino:

Ya sé que cuesta dejar de hablar del Coronavirus. “El Bicho” este del Covid 19 es “Matador” en serio. El muy “Canalla” puede acabar con miles de personas de todo “El Globo”. Sin distinguir clase social ni profesión. Vos podés ser “Villero” o “Millonario”, “Bohemio” o “Candombero” y te mata en menos de lo que canta “El Gallo”.

El Coronavirus es peor que “La Lepra”, por eso tal vez los “Funebreros” tienen tanto trabajo. No veo la hora de volver a ponerme mi traje “Marrón”, mi camisa “Celeste”, la corbata “Tricolor” o la de “Mil rayitas” para ir a mi trabajo en “La Academia” de la cual soy “Decano”. Pero mientras haya cuarentena aprovecharé para agarrar “El Taladro” y reparar la jaula “Granate” del “Canario” que de tan vieja y rota, si la agarrás mal te “Pincha”.

Y, por qué no, para mirar por la tele un “Ciclón” de películas hasta “El Albo”. Este finde vi “Los Piratas” del Caribe, Danza con “Lobos”, “Los Guerreros” del futuro, Fiebre de “Sabalero” por la noche, el Abogado del “Diablo Rojo”, El Misterio de “El Dragón” y en estos próximos días pienso volver a ver “El Cartero” llama dos veces” y “Tiburón”, que es un poco “Fortín”, pero me encanta más que un plato de “Calamares”.

A propósito de comida, anoche cené rico, “Xeneixe” “Tallarines” y una ensalada bien “Verdolaga” para acompañar. Como entrada, unos ricos “Salaítos” y de postre “Tatengues” con “La Crema”. “Los Cerveceros” se preguntarán si no tomé nada de cerveza y les digo que no, preferí bajarme un viejo vino “Tomba” que le compré al “Gallego” de la esquina que era “La Gloria”. Mientras, me quedo “El Santo” día con un estilo de vida “Gasolero” y cuidándome, para que este mal virus no se haga el “Torito” conmigo.