La autopsia a Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue asesinada en el triple crimen de Florencio Varela, reveló que la víctima sufrió un shock hipovolémico. De acuerdo al documento de la necropsia llevada a cabo en Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, Temperley, la menor de las tres chicas presentó tres heridas de arma blanca y otras lesiones punzocortantes. El informe sostiene que la causa del deceso es un shock hipovolémico debido a la sección de la arteria carótida primitiva derecha. Se resalta que el cadáver se encontraba en avanzado estado de putrefacción y se hallaron elementos diversos como una mordaza (cinta plástica) a nivel de la boca y el cuello, una cinta plástica a la altura de ambas rodillas, un cordón en ambos tobillos y un cuchillo de cubierto de borde aserrado y mango de plástico negro, más fragmentos de vidrio color verde.

A su vez, algunas partes del cuerpo muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica. "Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el escrito.

La otra novedad fue que trascendió un audio de Whastapp enviado por Pequeño J a una de sus parejas, mientras estaba ya prófugo. Le decía: “Sí, mi amor, pero escúchame. Espérame que arregle este problema, porque yo la verdad ando corrido, no ando ni en mi casa; ando en lugares lejos, y es feo porque me tengo que dejar humillar. Yo nunca me he dejado humillar por nadie. Llega el tombo, pum; llegan los tíos, me cobran, pa, pa, pum, me quitan mi plata, y se van...”. Ella le proponía encontrarse a lo que él respondía: “No quiero que tú veas lo que pasó. ¿Entiendes? Yo te tengo que traer a ti cuando todo esté bien, no te tengo que traer a ti en guerra. No te quiero ver estresada ni triste, ¿viste?”.



