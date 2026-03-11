Omitir para ir al contenido principal
El 98 por ciento de su dinero líquido está afuera de la Argentina

El patrimonio de Sturzenegger creció 970 millones y la mayor parte está en el exterior

El funcionario pasó de declarar bienes por 1.402 millones de pesos al inicio de 2024 a 2.371 millones al cierre: un aumento del 69 por ciento. Los llamativos datos de una sociedad creada en 2018.

Por Sebastián Cazón
Federico Sturzenegger (AFP -/AFP)

Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años

