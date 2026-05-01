Diego Peretti fue operado por un problema cardíaco: cómo sigue su salud

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El actor, de 63 años, se encuenta en su caso. La obra “El jefe del jefe”, que protagoniza junto a Federico D’Elía, suspendió las funciones momentáneamente.
01 de mayo de 2026 - 13:37
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Diego Peretti
El actor, de 63 años, se recupera tras haber sido sometido a una intervención cardíaca
(@peretti_oficial)
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