Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País

Autos y restaurantes

Novelli y Terrones Godoy se reinventan

Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy en casa Rosada
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en Casa Rosada Archivo -

Últimas Noticias

Autos y restaurantes

Novelli y Terrones Godoy se reinventan

El día que Modric cumplió 200 partidos con la casaca cuadrillé

Croacia venció con lo justo y sacó a Panamá del Mundial 2026

El ministro del Interior recibió a Jalil, Sáenz y Jaldo en Casa Rosada

Santilli tras los gobernadores

El jefe de Gobierno sacó un decreto antihuelgas

Jorge Macri va por la reelección

Exclusivo para

La sobrevida del jefe de gabinete

Con el apoyo inestimable del PRO y la UCR, el Gobierno blindó a Adorni en el Congreso

Por Paula Marussich
Fruto de la apreciación cambiaria y la desregulación comercial

Brasil gana terreno en la mesa de los argentinos

Por Mara Pedrazzoli
Es por el ataque del Gobierno a 400 Convenios Colectivos de Trabajo

El triunvirato de la CGT evalúa medidas mientras los gremios duros piden un paro de 36 horas

Desde octubre de 2023 murieron más de 20.000 menores y 44.000 resultaron heridos

Una comisión de la ONU denuncia un genocidio en Gaza por ataques contra niños

El País

Autos y restaurantes

Novelli y Terrones Godoy se reinventan

El ministro del Interior recibió a Jalil, Sáenz y Jaldo en Casa Rosada

Santilli tras los gobernadores

El jefe de Gobierno sacó un decreto antihuelgas

Jorge Macri va por la reelección

Adorni, Ravier y Fabián Fernández, en primera fila

Milei, entre más ajuste, mentiras y sus nuevos voceros: “El consumo va a despegar”

Economía

El ajuste descendente también alcanzó a los bonos. Subió el riesgo país

Acciones de empresas argentinas, en baja

Falta de combustible en localidades bonaerenses

Restringen la venta de GNC

Fruto de la apreciación cambiaria y la desregulación comercial

Brasil gana terreno en la mesa de los argentinos

Por Mara Pedrazzoli
Según Indec, el aumento a los no registrados duplicó a la inflación del último año

Los privilegiados trabajadores en negro

Sociedad

António Guterres reclama saber cuánto consumen de energía y dilapidan agua

La ONU pidió que las empresas de IA revelen “toda la verdad” de su costo climático

Superó a las norteamericanas en la conferencia ICS en Hamburgo

Una supercomputadora china es la más rápida del mundo

Por Julián Varsavsky
Audiencia de alegatos por el hundimiento del submarino

ARA San Juan: la querella pidió la pena máxima para los imputados de la Armada

EE. UU. acelera la transición a la criptografía postcuántica para proteger sus datos

El hackeo masivo de datos preocupa en Washington

Deportes

El día que Modric cumplió 200 partidos con la casaca cuadrillé

Croacia venció con lo justo y sacó a Panamá del Mundial 2026

Grupo L

Croacia venció 1-0 a Panamá: el partido, minuto a minuto

CR7 hizo dos goles y batió un récord pero se enojó

La incómoda reacción de Cristiano Ronaldo cuando le nombraron a Lionel Messi

El aniversario de Messi, en un Mundial espectacular

El cumple de Leo en 39 momentos

Por Malva Marani