El rey emérito Juan Carlos I anunció que se va de España

El rey emérito de España, Juan Carlos I, comunicó este lunes a su hijo el rey Felipe VI su "meditada decisión" de trasladarse a vivir fuera del país ante la repercusión pública de "ciertos acontecimientos pasados" de su vida privada, según informó la Casa Real española en un comunicado.

Hace una semana, el 27 de julio, la Audiencia Nacional de España imputó a la ex amante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria Corinna Larsen, y la citó a declarar el 8 de septiembre tras la reapertura de una causa judicial por presunto cohecho revelado a través de unas escuchas en las que hablaba de las finanzas ocultas del ex monarca.



La máxima instancia penal española tomó la decisión de oficio en base a documentación remitida por la policía judicial española a Suiza, que ya derivó en el inicio de una investigación preliminar de la Fiscalía del Tribunal Supremo para determinar si Juan Carlos I cometió delitos de blanqueo o fiscales desde en su condición de rey emérito, tras abdicar a favor de Felipe VI, en junio de 2014.

El texto dado a conocer este lunes por la Casa Real de España explica que el rey emérito envió este lunes a su hijo una carta en la que le traslada esa decisión, que asegura que adopta "con profundo sentimiento, pero con gran serenidad".



"He sido rey de España durante casi cuarenta años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona", asegura Juan Carlos de Borbón.



Añade que pretende facilitar el ejercicio de las funciones de Felipe VI "desde la tranquilidad y el sosiego que requiere -subraya- tu alta responsabilidad". Asimismo, señala en la carta que "mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen".



Asimismo, el comunicado señala que Felipe VI ha transmitido a su padre "su sentido respeto y agradecimiento ante su decisión".



"El rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico", indica el comunicado.