Vicentin: del festejo a la resignación

"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin por 60 días". A través de la firma de un nuevo decreto y un hilo de Twitter, Alberto Fernández puso un punto final a su intento de rescatar de la quiebra a la empresa agroindustrial, estratégica para el desarrollo del país, anunciado el 8 de junio.

"El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa", destacó el Presidente al explicar el nuevo decreto. Responsabiliza al juez y a los empresarios por lo que suceda con la cerealera e instruye a los funcionarios a que "recuperen los bienes del Estado" comprometidos.



Habrá victorias y habrá derrotas. Se quiso hacer algo, no se pudo, cambio de estrategia. Es lindo festejar las victorias y llevar en andas a nuestros líderes. Pero nuestro deber es bancar al presidente y al movimiento nacional y popular en las derrotas. Si no lo hacemos, los que fallamos somos nosotros.

Daniel_Espinoza

La balanza se inclina o se genuflexa porque el poder es el poder. Y el gobierno no lo tiene. Ahora, los ciudadanos -en su gran mayoría- tampoco son tan comprometidos que digamos. Se tiene una visión equivocada de la política e incluso es rechazada. En esto tiene mucho que ver la derecha y también los partidos populares que no han construido poder desde las bases. ¿Conformismo? ¿Individualismo? ¿Comodidad? ¿No te metas? ¿Construcción maniquea de la política? ¿Perdida de ideología? (...) ¿Falta de liderazgo político popular para una sociedad libre, solidaria, justa y soberana?

eleter

Yo compré totalmente la idea de la expropiación, sigo pensando que era lo mejor. Pero también sé que hay que saber elegir las batallas que se pelean. Con los medios limando las cabezas y con la gente "de campo" históricamente reacia a apoyar cualquier iniciativa de un gobierno nacional y popular, sobre todo si tiene que ver con sus negocios, más la pandemia y todos los frentes abiertos que hay, entiendo que no se haya querido ir a fondo al encontrar resistencia o falta de apoyos necesarios. Esta decisión de retirar las opciones de los gobiernos provincial y nacional ante la recalcitrancia de los dueños y del juez, parece una pateada de tablero, no un paso atrás. Creo que lo dicen: Ahora, a ver cómo se arreglan los que quieren cobrar, los que entregaron granos y no van a recibir nada, los que no querían el rescate del Estado.

Hendu

Personalmente, y lo he dicho reiteradas veces: voté Alberto Fernández - Cristina Fernández K., porque en su programa estaba - prioritario - la Reforma de la Justicia, y sin esa Reforma Judicial, el ejercicio de gobierno será más que difícil, imposible. Vicentín, muestra muchas situaciones de corrupción que comprometen, por supuesta complicidad en los mismos, hasta las más altas instancias del gobierno precedente. Si todas estas situaciones requieren de Justicia; esa Justicia no debe tener manchas de corrupción, sino nos es Justo. No romper la solidaridad, ni renunciar, no exasperarse.

AníbalFarías



Le respondo Sr. Farías: yo no creo en la democracia burguesa, no creo en la justicia burguesa y, por lo tanto, se sobreentiende que no acepto al estado capitalista, pero ese soy yo y no tiene mucha importancia, pero el presidente sí es el jefe del Estado y, como mandatario, debería defenderlo y no permitir que se le revelen las instituciones, porque sino no hay Estado, ahí nomas tenés el ejemplo de Evo Morales y lo que significa claudicar ante los poderes fácticos. Los responsables políticos del Estado lo que primero deben garantizar es su propio poder, aunque no siempre el líder político que es volteado pierde la cabeza en la espada de su enemigo, los pueblos sí terminan pagando el pato. Lo que pasa es que los "legalistas" del Estado burgués son muy democráticos con los de arriba y muy autoritarios para abajo, y es así como los de arriba trasgreden normas y leyes y no se les puede decir nada, al contrario, hasta los “progres” salen a defender sus derechos para no pecar de autoritarios y para abajo, sin embargo, te bajan del colectivo si vas a laburar sin permiso, o la policía te mata o te hacen directamente desaparecer por no cumplir la cuarentena, como a Facundo Castro de quien ya casi ni se habla. A eso yo lo llamo una posición de clase.

Juankacongreso

Juankacongreso, vos no creés en la democracia burguesa y sos libre de hacerlo, eso se respeta, el tema es que el hecho de que vos no creas en ella, no justifica que vivas promoviendo la ruptura del marco de legalidad. Vivís en una sociedad que en su mayoría parece haber aceptado las normas de esa "democracia burguesa", podés plantear tus desacuerdos, porque para eso es una democracia, pero no podés proponer permanentemente desconocer el ordenamiento vigente. Militá, trabajá codo a codo con los que piensan como vos, logren masa crítica, accedan al poder y cambien las reglas de juego, pero mientras tanto, jugá con las reglas que hay, sino solo sos funcional a los que se defecan en las reglas y no para lograr un mundo mejor como proponés vos, sino que ellos lo hacen para hacernos la vida más miserable a todos. Y ya que mencionás a Evo, aunque duela, si uno hace un analisis frío y lo más objetivo posible, Evo se la sirvió en bandeja a los golpistas, al intentar pasar por encima de un límite que le imponía la Constitución, llamar a un plesbicito, perder en el plesbicito y luego desconocer el resultado y postularse igual. Simpatizo con Evo, creo que fue lo mejor que le pudo pasar a Bolivia, considero que el Gople de Estado en su contra, fue un golpe con todas las letras y que la injerencia extranjera fue vergonzosa, eso no me impide pensar que, por ejemplo, era más sencillo y disipaba cualquier duda si en lugar de Evo, iba como candidato Luis Arce y no le dejaba ni un resquicio por donde entrar a la derecha. Algún día la izquierda tiene que asumir que también se equivoca.

PabloT