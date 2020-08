Denunciaron a un cajero de Banco Nación de robar un IFE

Santiago Romero, un joven de 26 años oriundo de Rivadavia Banda Sur, denunció que un empleado de la sucursal del Banco Nación ubicada en la calle Florida de la ciudad de Salta se quedó con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que le correspondía.

El encargado de la caja N° 8 de esa sucursal, habría retirado el dinero el pasado 27 de julio, cuando “nos hizo expulsar de la sucursal por tener domicilio en Rivadavia Banda Sur y no en Salta”, aseguró su hermana Carolina.

El joven estaba en Salta expresamente para cobrar la segunda etapa del IFE ya que su hermana vive y trabaja en esta ciudad. “Cuando lo atendió este señor, en la caja 8, nos dijo que no podía pagarle porque tiene documento en Rivadavia y que necesitaba un permiso de circulación emitido por el COE, e inmediatamente llamó a seguridad “.

La hermana del damnificado agregó que los mismos policías le contestaron al cajero que ese departamento de la provincia no está en zona de riesgo, y que por lo tanto no necesitaba ningún permiso particular para circular. No obstante, les pidieron que se retiraran del lugar.

El lunes 3 los hermanos volvieron para retirar el dinero correspondiente, “antes fuimos un par de veces, pero siempre estaba muy lleno”, explicó Carolina Romero. Pero esta vez el empleado del Banco que los atendió les informó que el dinero ya había sido retirado ese mismo 27, en la caja 8, e incluso les mostró el comprobante.

Ante el reclamo por lo sucedido, el mismo tesorero del anexo, José Martínez, les pidió que presenten una nota formal para poder revisar las cámaras y hacer un seguimiento de todos los movimientos de esa mañana del lunes 27 de julio.

“Nos dijo que no podía poner las manos en el fuego por nadie y que investigarían, espero que así lo hagan y esto se resuelva, porque a mi hermano le robaron en el Banco”, sostuvo Romero. “No nos merecemos esto por ser del interior, ni el trato que recibimos de ese señor”, agregó. “¿Qué pasaba si no hacíamos el reclamo? Debe haber mucha gente que se vuelve a su casa sin un peso y después ya no puede reclamar”.

Al salir del Banco se dirigieron a radicar la denuncia en la delegación de la Policía Federal. Allí informaron que ya está interviniendo la Unidad Fiscal Federal de la Provincia, a cargo de Carlos Amad.

Modus operandi para saquear cuentas

Varias personas de la ciudad de Salta informaron que recibieron mensajes por Whatsapp y llamadas telefónicas supuestamente desde números provenientes de la ANSeS y Desarrollo Social de Nación en las que les informaban que ya tenían turno para cobrar el IFE y que para ello debían ingresar un código de activación en el cajero más cercano.

Todas las personas que denunciaron los hechos contestaron que nunca habían tramitado el IFE. Contaron que recibían una llamada de un número de Buenos Aires en la que les explicaban que habían resultado beneficiarios, pero para recibir el pago debían ingresar el código de activación que ellos les proporcionaban. Luego, con ese código, podían ingresar a sus cuentas y extraer dinero sin autorización.

Ya a finales de marzo, la misma ANSeS presentó cinco denuncias penales contra personas que “pretendían obtener datos de las cuentas bancarias de beneficiarios del IFE o ​cobrar un canon para facilitar los trámites, simulando ser agentes del organismo".

Los casos que detectó el organismo nacional pertenecen a Misiones, Tierra del Fuego, La Plata, Salta, Berazategui y Ostende (provincia de Buenos Aires).

Desde el organismo explicaron que no es la primera vez que detectan este tipo de irregularidades: “Es el clásico cuento del tío, lo mismo qué pasó con la tarjeta alimentaria, que detectamos casos en Salta y en provincia de Buenos Aires, carteles y promoción vía internet de cobros por la gestión”.

Por esto recordaron que “todos los trámites y consultas de la seguridad social son absolutamente gratuitos y no necesitan gestores”, y pidieron a quienes recibieron los mensajes y llamadas que denuncien lo sucedido para investigar de dónde provienen esos números.