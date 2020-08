DOMINGO 9

CINE

Tilcara, un poco más abajo del cielo El plan original de la banda era proyectar el documental en el Teatro Coliseo, pero finalmente, debido a la situación de emergencia sanitaria, las funciones serán vía streaming. Tilcara, un poco más abajo del cielo es el documental con el que Divididos muestra cómo se gestó el concierto presentación de Amapola del 66 en Tilcara, Jujuy. La película es un testimonio narrado en primera persona que cuenta aquella experiencia inolvidable. A diez años de aquel encuentro, el 31 de julio se realizó la primera proyección online de la película. ”La Aplanadora se puede medir en decibeles, pero esto se mide en la parte emocional, que es lo otro que acompaña a esa aplanadora, que es la emoción combinada con el volumen”, dijo Ricardo Mollo sobre el documental.

Filmoteca española Del 4 al 14 de agosto, la Asociación de Directores de Cine PCI a través de su programa Puentes de Cine lanza el ciclo gratuito “Filmoteca española”. Se trata de un ciclo que muestra el trabajo de preservación y restauración del patrimonio audiovisual de la filmoteca con joyas de su archivo que se conservan desde los inicios del cine español y películas que hasta entonces se creían perdidas o incompletas. Películas que integran el ciclo: 90 minutos (1949, Antonio Del Amo), Café de París (1943, Edgar Neville), Vaya luna de miel (1980, Jess Franco) y Nitratos (1906 - 1935). 90 minutos, de Antonio del Amo, es una película que debió ser reconstruida a partir de los materiales en 35 mm y en 16 mm que conservaba la institución y que debido al estado de degradación debió ser restaurada; y Nitratos (1906 - 1935) es un programa integrado por varias películas cortas de la colección de nitratos de los orígenes del cine español.

MÚSICA

María y Cosecha Todos los domingos de agosto, el colectivo de músicos independientes celebra sus 23 años poniendo a disposición material acompañado de partituras con sus arreglos en formato de video y pdf, además de la presentación de nuevo material, “La encendida” de Pica Juárez. María y Cosecha se formó en 1997 en los pasillos de la Escuela de música Popular de Avellaneda, escuela impulsada por el maestro Manolo Juarez, Rodolfo Mederos, entre otros. El ciclo comienza hoy con “Alfonsina y el mar”. Zamba (Félix Luna y Ariel Ramírez), del disco Agosto, de 2017; y “Madre Noche”, chacarera (Pepe Núñez), del disco Umbral, de 2013. María y Cosecha está integrado por María de los Ángeles “Chiqui” Ledesma (voz), Pablo Fraguela (piano), Pedro Furió (guitarra), Matías Furió (percusión) y Taty Calá (contrabajo).

ETCÉTERA

Feria de Editores Tendrá su edición virtual con más de 160 editoriales de Argentina y América Latina. Este año, las charlas con autores y temáticas sobre la actualidad cultural se podrán ver en el canal de YouTube de la FED. Hoy el historiador francés, dedicado a pensar la cultura y la historia del libro, Roger Chartier, será protagonista de la charla “La edición en tiempos inciertos. Una mirada histórica para comprender las transformaciones contemporáneas”, una entrevista del investigador Alejandro Dujovne y organizada por el IDAES (UNSAM).

LUNES 10

ARTE

Un párpado pleno de savia La muestra reúne más de 90 obras en dibujo de pequeño y mediano formato realizadas por Martha Zuik durante los primeros años de su producción que, junto a materiales documentales diversos, reconstruyen sus inicios artísticos. Esta exhibición inauguró oficialmente el 11 de marzo pasado, pero por la cuarentena surgida de la emergencia sanitaria iniciada el 20 de marzo el público solo pudo disfrutarla poco más de una semana. Ahora es posible recorrerla con mayor profundidad a partir de sus distintos nodos conceptuales en un recorrido virtual que reúne imágenes, videos, datos biográficos y una guía con actividades para el espectador.

CINE

Pandemos Se trata de una serie de cortometrajes colaborativos filmados alrededor del mundo y basados en una idea de Diego Medvedocky y Luis Aguer. Cada corto cuenta una historia distinta sobre la experiencia del confinamiento en diferentes lugares del mundo. En el contexto de aislamiento social de la cuarentena, ambos creadores decidieron empezar a contar relatos íntimos de experiencias humanas en el encierro de diferentes personajes. Actualmente el proyecto está estrenando "The Day After", una canción interpretada en diferentes países. Los cortometrajes son estrenados y compartidos de forma abierta en las redes del proyecto.

TEATRO



EHTea Por el segundo mes se presenta el ciclo virtual “El hacer del teatro, EHTea - Del texto dramático a la puesta en escena”. Los directores invitados comparten el desmontaje de una de sus obras y nos cuentan sus criterios, decisiones, dificultades y desvelos para llegar al resultado. Se entrega el texto de la obra específica una semana antes de la reunión por zoom. Se trata de una actividad solidaria y a la gorra para colaborar tanto con los artistas invitados como con instituciones comunitaria que ellos mismos sugieren. En julio participaron Martín Ortiz, Pompeyo Audivert, Juan Mako, Rubén Szuchmacher, Alfredo Martin y Cintia Miraglia. En agosto se presentan Emiliano Dionissi, Marcos Arano, Natalia Paganini y Cristina Banegas. Los participantes pueden dialogar y formular inquietudes a los directores invitados

ETCÉTERA



Cuentos en libertad La propuesta del Parque de la Memoria rescata los cuentos infantiles que fueron objeto de censura durante la dictadura. Las canciones, películas y libros que tenían que ver con ideas opuestas a las de los militares fueron perseguidos. Esta censura era de público conocimiento: decretos de prohibición de circulación de títulos y autores salían en periódicos diarios. Algunos de los relatos que forman parte de esta serie y están disponibles para ser escuchados son El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Doumerc; La torre de cubos y La planta de Bartolo, de Laura Devetach; El caso Gaspar, El año verde y Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann; entre otros.

MARTES 11

ETCÉTERA

Panorama Arquitectónico Argentino El curso gratuito a distancia impulsado por La Comisión Nacional de Monumentos se enfoca en los aspectos conceptuales, estéticos y visuales de nuestra arquitectura, y está a cargo de expertos en cada tema. Hoy se presentará una clase sobre “Estilo Internacional y Brutalismo” a cargo de Fabio Grementieri y Alberto Petrina; el jueves 13 de agosto, el tema será “Arte y Arquitectura en Iberoamérica: el espejo de una identidad”, por Alberto Petrina. El curso está dirigido al público en general y también a profesionales del área; no hace falta tener conocimientos previos en la materia.

ARTE

Piras. Historias de brujas En el marco de BIENALSUR, el Parque de la Memoria presentó Piras: Historias de brujas, una exposición del colectivo Tótem & Tabú, integrado por Laura Códega, Malena Pizani y Hernán Soriano. Partiendo de la figura de la bruja, la exposición indagó en aquellos conocimientos, prácticas e ideologías implementados por mujeres que fueron censurados por la historia oficial, invitando a pensar de qué modo esta invisibilización sobrevive aún en la actualidad. La muestra se organizó a partir de un conjunto de siete “piras” que incluían obras de diversos formatos. El Parque de la Memoria comparte la “Pira de los bienes culturales”, en la que, a partir de un collage audiovisual, se percibe el modo en que la cultura de los medios masivos ha colaborado en la difusión del estereotipo de la bruja.

Audioexperimentación Nacional De julio a diciembre, RadioCASo presentará una serie de podcasts que forman parte del ciclo Panorama de Audioexperimentación Nacional (PAN). El Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura presenta esete proyecto federal que busca presentar y promover el arte sonoro de todo el país. La propuesta trabaja con referentes de cada una de las provincias argentinas, quienes exponen en formato podcast una gama de artistas experimentales y sonidos locales. Las emisiones de los podcasts tendrán lugar hasta diciembre a través del reproductor de RadioCASo.

Hache Galería Según las nuevas disposiciones de la Ciudad, la galería abirá nuevamente sus puertas bajo condiciones de bioseguridad: las visitas serán únicamente con cita previa y de forma individual, respetando el esquema de diferenciación de acuerdo al número de terminación del DNI. También se seguirán todos los protocolos de sanidad vigentes. La muestra actual es Matar y morir, de Gabriel Baggio. Las obras en cerámica esmaltada y gouache, entre otros materiales, surgen de una investigación sobre la representación de la violencia en la historia visual de Occidente. Gabriel Baggio revisita la estetización de la muerte intentando resignificar esas imágenes mediante la exploración de vivencias personales. Un encuentro con un relato de Osvaldo Baigorria motivó el título de la muestra.

MIÉRCOLES 12

TEATRO

La favorita El Teatro Colón presenta a través de sus web la puesta histórica La favorita de Gaetano Donizetti. Se trata de una grabación de junio de 1967 que presenta el archivo histórico del Teatro Colón, con el debut del gran tenor español Alfredo Kraus acompañado de Fiorenza Cossotto, una de las mezzosopranos más importantes del siglo XX. La pieza se destaca por tres motivos: la calidad de sus melodías, su potente libreto y los intérpretes seleccionados. La historia se centra en el triángulo amoroso entre el rey Alfonso XI, su amante Leonora (la favorita), y un monje enamorado. Nada de todo eso puede terminar bien para ninguno de los personajes.

ETCÉTERA

Cartografía patria Con motivo del aniversario del 9 de Julio, el CCK presenta un recorrido histórico por los trazos del territorio nacional por Javier Trímboli. Junto al Archivo General de la Nación (AGN), presentan una muestra virtual que reúne una serie de cartografías inéditas que conforman un retrato del proceso de consolidación del territorio nacional. Trímboli analiza los mapas en relación al proceso histórico que consolidó el espacio que hoy reconocemos como nuestro territorio. “Un mapa plantea escenarios sobre los que algo se hará. Hacer sin mapa es de aventureros, de improvisados. Hacer y no ser derrotados requiere de mapas. Son consustanciales al sujeto político”.

Revoluciones íntimas Con la curaduría de la editora Nora Galia, se trata de un espacio pensado para el intercambio de ideas y opiniones entre lectores, escritores y distintos agentes del campo cultural. Durante su primera edición, el escenario elegido para desarrollar las actividades fueron las librerías independientes. El contexto de la pandemia provocó la conversión del ciclo al formato virtual. A partir del 7 de agosto, Luciano Lutereau dictará un seminario de siete encuentros titulado “Los siete pecados capitales en el siglo XXI. Psicoanálisis y miserias hipermodernas”. La actividad tendrá lugar todos los viernes del mes y se extenderá hasta mediados de septiembre. Hoy se presentará la charla “Genet o la noche de las vergas. Infamia y fantasmas eróticos en la novela Querelle de Brest”, a cargo de Walter Romero.

CINE

La jauría En medio de una toma estudiantil, y con un profesor acusado de abuso sexual, una escuela religiosa mixta de Santiago de Chile se ve conmocionada cuando una de sus alumnas desaparece. No pasa mucho hasta que el video de una violación en manada se viraliza. La investigación estará comandada por dos detectives encarnadas por Antonia Zegers y Daniela Vega. La nueva producción de Amazon fue rodada en Chile con un compacto reparto de actores y actrices de ese país y dirección general de la argentina Lucía Puenzo.

JUEVES 13

CINE

Al Cinema! El Museo Nacional de Bellas Artes presenta un ciclo de cine italiano contemporáneo para ver desde casa. Durante agosto y septiembre, el ciclo “Al Cinema! Edición Bellas Artes-Rosario” presentará una película por semana. La selección reúne siete films que recorren una gran variedad de géneros, desde la comedia hasta el drama, desde la competencia deportiva hasta el policial, y reflejan la diversidad del cine de Italia actual. Hoy será el turno de Veloce come il vento, de Matteo Rovere. La familia De Martino siempre lleva la pasión por los motores en sus venas. El padre se ve forzado a despejar el camino en favor de sus hijos, quienes juntos deberán regresar a la carrera mientras intentan escapar de sus propios demonios.

Los trabajos y los días El documental de Juan Villegas presenta un retrato del Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) a través de la preparación para el estreno de una obra a lo largo de una semana. Tras el registro minucioso de los que trabajan para que esto sea posible, se deja ver la historia de una institución cultural, el recuerdo de Gerardo Gandini y un homenaje casi secreto a una película de Rafael Filippelli. Los trabajos y los días se realizó con el apoyo del Incaa, Mecenazgo, el Fondo Nacional de las Artes y la Universidad del Cine. El proyecto resultó la propuesta ganadora por unanimidad del concurso 25 años de creación en la categoría Historia del CETC, cuyo jurado estuvo integrado por Martín Bauer, Beatriz Sarlo y Sebastián Zubieta. El estreno mundial de la película se llevó a cabo en Doc Buenos Aires, en octubre de 2019.

ETCÉTERA

Narrativas desde el aislamiento El Centro Cultural Kirchner pone en línea Diarios: narrativas desde el aislamiento, un ciclo en el que escritores y escritoras reflejan durante cuatro semanas, a través de una serie de episodios, su visión del particular momento que atraviesa la humanidad. El ciclo convocó en su primera edición a Martín Kohan, Mariana Enriquez, Gabriela Cabezón Cámara, Camila Sosa Villada y Pedro Saborido, y en la segunda a Ariana Harwicz, Juan Diego Incardona, Dolores Reyes, Romina Paula y Dani Umpi. En julio se presentan veinte nuevos textos -cuatro de cada autor- firmados por Elsie Vivanco, I Acevedo, Luis Sagasti y Ricardo Strafacce.

Concurso SOMOS La Casa Nacional del Bicentenario el Concurso SOMOS, destinado a ilustradores e historietistas mayores de 18 años, de todo el país, que quieran visibilizar, a través de sus trabajos, el tema de la diversidad sexual y las identidades de géneros. Acompaña esta iniciativa el suplemento Soy de Página/12. La convocatoria está enmarcada dentro de la conmemoración del décimo aniversario de la ley de Matrimonio Igualitario, sancionada y reglamentada en julio de 2010, y como un homenaje a la revista Somos, órgano de prensa y difusión del Frente de Liberación Homosexual, que se publicó entre 1973 y 1976.

VIERNES 14

MÚSICA

Ciclo Bebop en casa A partir de hoy, todos los viernes y sábados Bebop Club presenta un ciclo de shows vía streaming desde su página web. Daniel Maza será el encargado de abrir el ciclo. Luego se presentarán el Mariano Loiácono Quinteto (15/8), Delfina Oliver Tokio Sessions (21/8), Ariel Ardit con formación de cuarteto (22/8), Grisel D'Angelo (28/8) y Hernán Jacinto Trío (29/8). En septiembre continuará la programación con conciertos de Mariú Fernández y Juan Cruz de Urquiza, entre otros y otras. Daniel Maza interpretará hoy las composiciones de su repertorio. Lo hará en formato de cuarteto junto a Leandro “Pitu” Marquesano en piano y teclados, Fabián “Sapo” Miodownik en batería y Ramiro Cubilla en guitarra.

Niguiri Sessions En febrero de este año, Dante Spinetta reunió a su banda en Naré, un Sushi Bar del que es cliente asiduo, para repasar algunas canciones de su repertorio solista. Los encuentros se convirtieron en el primer registro de sus canciones en vivo, las “Niguiri Sessions”. El setlist repasa canciones de sus cuatro discos solistas, uno de sus últimos simples (“Perdidos en el Paraíso”) y un inédito llamado “Funk Warrior”. Dante Spinetta junto a Matías Rada en guitarra, Matías Mendez en bajo, Axel Introini en teclados, Pablo Gonzalez en batería y Carlos Salas en percusión, armaron el mismo set que usaron en sus presentaciones durante el verano en un pequeño restó del Bajo Belgrano.

TEATRO

El infierno musical Es la última obra de Alejandra Pizarnik, publicada en 1971. Exactamente un año después se suicida. Se trata de una pieza en donde Pizarnik detiene su búsqueda, donde arriba a la imposibilidad de dar respuestas a los interrogantes. “En la soledad del cuarto, entre libros, muñecas y huesos Alejandra duerme, fuma, toma pastillas y escribe. Escribe contra el miedo, contra el viento con garras que se aloja en su respiración. Aunque escribir ya no es suficiente, ellas conspiran contra sí. ¿A dónde la conduce esa escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado”. Una ópera de Guillermo Vega Fischer. Instalación de Pablo Archetti. Intérpretes: Carolina Béjar (soprano), Anahí Fernández Caballero (mezzo soprano), Yasmín Fainstein (pianista). Única función por streaming.

ARTE

Post, imaginar el después Los miércoles y viernes la Casa del Bicentenario presenta un ciclo de sesiones de experimentación gráfica. Los colectivos de artistas boba y Fábrica de Estampas y los artistas Pablo Rosales e Ivana Vollaro, con la orientación curatorial de Silvia Dolinko y Cristina Blanco, comparten sus sesiones de experimentación gráfica. El público podrá ver desde sus casas los cambios y modificaciones de un proceso creativo especialmente atravesado por la coyuntura, surgido al seno del aislamiento que impuso la pandemia de coronavirus. ¿Cuáles serán las marcas que dejará el aislamiento en nuestros cuerpos? ¿Cómo se reconfiguran las ideas de proximidad y afecto en tiempos de inmunidad y asepsia?

SÁBADO 15

ETCÉTERA

Ópera Experimental Dirigida por Martín Bauer, la maestría en Ópera Experimental de la UNTREF busca nuclear a creadoras y creadores de distintas disciplinas artísticas como el teatro musical, la performance, la instalación, la poesía sonora, el arte sonoro, el video, la danza, el teatro, la literatura y las artes visuales. La nueva formación se lanza en agosto con un programa virtual abierto a la comunidad con conferencias, performances y presentaciones de destacados artistas como el realizador alemán Alexander Kluge; la cantante francesa Donatienne Michel-Dansac; y el dúo suizo formado por Jacques Demierre y Vincent Barras.Hoy el compositor argentino Oscar Strasnoy dialogará con Martín Bauer.

MÚSICA

Cata Raybaud Presenta “Especial”, un concierto virtual vía streaming en alta calidad desde Buenos Aires. Con canciones de sus tres discos, más algunos estrenos sorpresa y temas de artistas admirados, el concierto desde su estudio un reunirá momentos de guitarra y voz, donde también habrá percusión, el sonido del violín y la participación de tres invitadas: Silvina Moreno, Ana Prada y Marta Gómez. Cata Raybaud tiene tres discos editados y dos singles, "Cruz del sur" y "Luna de Noviembre"; en su discografía conviven el folclore y algunos elementos electrónicos de la mano de la canción popular.

Ignacio Montoya Carlotto Presenta Inocencia repetida, el segundo disco grabado con su septeto. El álbum cuenta con 11 canciones de autoría y arreglos propios. Las letras abordan la temática de las vivencias de Ignacio durante estos últimos años desde que ocurrió el encuentro con su familia biológica, de “ese encuentro con ese mundo que no conocía, del que no tenía ni noticias, y que hizo que de alguna manera viera perdido ese último bastión de inocencia que tenía. Además entre esos acontecimientos está el nacimiento de mi hija Lola”, dice el artista. El Ignacio Montoya Carlotto Septeto está conformado por Inés Maddio en voz, Valentín Reiners en guitarra, Ingrid Feniger en clarón y coros, Luz Romero en flauta, clarinete y coros, Nicolas Hailand en contrabajo, Samuel Carabajal en batería y percusión, e Ignacio Montoya Carlotto en piano, composición y arreglos.

CINE

Apolo 11 La plataforma HBO Go sumó a su programación este documental que registra los preparativos y el viaje de ida y vuelta al satélite terrestre que cambió la historia del siglo XX. Podrá pensarse que, a 41 años del lanzamiento del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna, ya no había mucho más para agregar en materia de imágenes inéditas, pero el documentalista Todd Douglas Miller volvió a las fuentes y restauró una serie de registros en 70mm que describen la excitación de las horas previas al lanzamiento –dentro y fuera de la base de Cabo Cañaveral–, como así también el despegue y posterior salida de la atmósfera. El resto del periplo permite admirar la compleja serie de maniobras que lograron depositar a dos hombres sobre la superficie lunar. Sin voces en off explicativas, utilizando los audios originales, el film permite volver a maravillarse ante el extraordinario evento como si fuera la primera vez.

