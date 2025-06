Con Facundo Campazzo y Gabriel Deck entre sus figuras, el Real Madrid, actual defensor del título en la Liga española de básquetbol, iniciará este martes ante el Baskonia los playoffs de la competencia con el rótulo de principal favorito para ser campeón, pero a su vez con la presión de tener que ganar el certamen para no terminar una temporada en blanco, con lo que eso siginificaría para un equipo tan poderoso.

Los hombres que dirige Chus Mateo completaron, con su triunfo como visitante ante el Casademont Zaragoza una segunda vuelta perfecta, con 17 victorias de 17 posibles. Algo así solo había sucedido en la 1984-1985 y lo había protagonizado igualmente el conjunto blanco, aunque en aquella ocasión los partidos ganados fueron menos, catorce.

La racha se extiende a 22 juegos en total, ya que por Liga no pierde desde el 22 de diciembre cuando cayera ante el Valencia Basket. Todas esas cifras hablan de la buena situación a la que llega el Real Madrid a la hora de la verdad, pero con la obligación además de levantar el trofeo para no terminar la temporada sin títulos al haber cedido en las finales de la Supercopa de España y de la Copa del Rey contra el Unicaja de Málaga y haber caído en los cuartos de final de la Euroliga ante el Olympiacos griego.

Para el arranque de la serie al mejor de tres encuentros ante los vascos no estará Gabriel Deck, afectado por un problema en la cadera que no tiene plazo definido de recuperación. En cambio, Campazzo será titular y liderará el equipo que busca defender la corona para no quedar en blanco.

Los restantes partidos de los cuartos de final al mejor de tres encuentros con el primer y el eventual tercer partido en la casa del mejor clasificado son Valencia Basket (2°) – Dreamland Gran Canaria (6°), La Laguna Tenerife (3°) – Joventut Badalona (6°) y Unicaja (4°) – Barcelona (5°). A partir de las semifinales, el formato de las series a cinco partidos serán 2-2-1.