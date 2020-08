Facundo Castro: se demoró el operativo en cercanías de Mayor Buratovich

La jueza federal María Gabriela Marrón dijo que el operativo policial en la zona cercana a Mayor Buratovich donde aparecieron ropas y huesos incluirá áreas despobladas, rutas, caminos, ríos, lagunas, arroyos y canales. Para "buscar rastros de un delito o de una persona desaparecida", se realizarán "actividades de observación, inspección e investigación a pie, a caballo, en rodados, barcos, con ayuda de medios tecnológicos y perros entrenados", tal como solicitaron las querellas pública, privada e institucional.

En su orden, la magistrada recordó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez que para realizar esa actividad él mismo está facultado a dar las órdenes, y que "la fiscalía ha realizado ya varios rastrillajes". El señalamiento refiere a que se perdió un día completo luego del hallazgo de zapatillas, huesos y ropa semi enterradas a la vera de un canal del río Colorado y de un camino vecinal.

El miércoles, además de señalizar los elementos encontrados, no se avanzó porque faltaban luz y expertos para hacerlo. Lo que debía haber continuado el jueves no se hizo porque el fiscal pidió al juzgado la orden que, le dijo la jueza, no necesita. "Perdimos 24 horas de gusto", se quejó el abogado de la familia Castro, Luciano Peretto. "Son maniobras dilatorias", agregaron allegados al joven desaparecido desde el 30 de abril.