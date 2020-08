Políticos y académicos de América latina piden postergar la elección del BID

Más de 130 personalidades latinoamericanas de un amplio espectro político pidieron postergar la elección a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La misma estaba prevista para septiembre de este año durante la Asamblea del BID. Excancilleres, ministros, directores de bancos centrales y académicos señalaron la necesidad de llegar a un candidato consensuado, cuyo origen sea de Latinoamérica o el Caribe. Además señalaron que el actual contexto de la pandemia enfatiza la necesidad de plantear un programa común de mediano y largo plazo para el organismo.

En un documento titulado “Mesa de Reflexión Latinoamericana . Declaración sobre el futuro del BID” los firmantes señalan su preocupación por el actual proceso en que se están dando las nominaciones para presidir del BID. “Ha generado notables y justificadas inquietudes a lo largo y ancho del continente y tiene lugar en un momento de inflexión internacional sin precedentes”, enfatiza el documento.

Actualmente el candidato elegido por la administración Trump , el estadounidense Mauricio Claver-Carone, parece contar con la mayoría para acceder al puesto. Sin embargo la Mesa de Reflexión pide entablar nuevos diálogos para establecer criterios en común. “Sin una base de legitimidad renovada y sin acuerdos programáticos consensuados, quien asuma la responsabilidad de dirigir al BID verá mermada su capacidad institucional para apoyar a los países en la ardua tarea de reconstrucción económica y social tras la pandemia”, indica la Declaración.

Para llegar a esos acuerdos proponen postergar la elección. "A fin de dedicar los próximos meses a definir estrategias y prioridades, tras lo cual concordemos de manera consensuada quien estará a la cabeza de la institución. Esta oportunidad debería servir también para confirmar formalmente que un ciudadano latinoamericano o caribeño debe ejercer la Presidencia de la institución", sostiene el documento. Entre los firmantes del mismo figuran por Argentina: Rafael Bielsa, ex canciller y Juan Gabriel Tokatlian, profesor de la universidad argentina Torcuato Di Tella; por Brasil: Celso Amorim, ex ministro de Defensa y ex canciller, y Mónica Hirst, miembro del Instituto de Estudios Políticos; por Uruguay: Rodolfo Nin Novoa, ex vicepresidente y ex canciller, y Gerardo Caetano, profesor e investigador de la Universidad de la República; por Perú: Alberto Adrianzén, ex parlamentario andino, y Rafael Roncagliolo, ex canciller; y por Chile: Carlos Ominami, ex ministro de Economía, y Juan Pablo Letelier, senador; entre otros.