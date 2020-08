Después del fuego, loteos en la isla

Entre el humo y las llamas que dominan el horizonte rosarino por el este, ayer asomó en la agenda pública un proyecto para urbanizar un tramo del frente costero de la isla Invernada, frente a Granadero Baigorria. Y en el Concejo de Victoria, donde aplica esa jurisdicción, atendieron la iniciativa con más objeciones que deseos. "¡Justo ahora!", rezongaron los ediles entrerrianos, en la mira del enojo ciudadano y gubernamental a este lado del río por las quemas. Antes, habían festejado con disimulo que el ventarrón de la jornada le arruinara los planes a sus colegas de Rosario de mudar su sesión parlamentaria a la escuela de la isla El Espinillo. Por esas horas, ayer al mediodía, agentes de Prefectura Naval arrestaron a siete hombres que acampaban en la isla, cerca de una quema incipiente de pastizales. Todo, en una jornada en la que el gobierno estimó la dimensión del ecocidio en el humedal: 90.000 hectáreas, hasta ahora.

El proyecto de loteo pasó ayer como pedido de excepción urbanística a comisiones en el Concejo victoriense, pero en la voz de su mentor, existe desde hace tres años. Se trata de la empresa Carolina S.A., cuyo titular es Esteban Hernández, presidente a su vez de Fundación Apertura y –según remarcó ayer en diálogo con Rosario/12– "socio desde hace 25 años de la ONG Aves Argentinas".

Hernández explicó que su familia posee un campo ganadero de 1800 hectáreas en La Invernada desde hace 50 años. "Nos cansamos del abigeato, es muy fácil robar en la isla: 43 novillos en 60 días nos robaron, y decidimos hacer un loteo sobre 40 hectáreas de la costa hace dos años y medio, cuando balearon al puestero. Sesenta lotes de 3000 m2 cada uno como para disuadir. No es nada de impacto ambiental, ni siquiera es una urbanización, es un loteo como hay tantos en las islas, solo que yo lo quiero hacer por derecha. Ahora en este lío no se quién lo aprobará", explicó el emprendedor que en 2002 encaró con otra sociedad el desarrollo La Bahía, sobre la costa de Pueblo Esther.

Hernández sostiene que su propuesta se ajusta a las exigencias del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), que Nación impone para Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. La iniciativa apunta a que los inversores construyan viviendas de estilo palafito, sobre pilares que la salvaguardan de inundaciones y que no obstruyen el curso del agua.

El empresario se definió como "un defensor del humedal porque conozco la isla desde adentro" y en ese sentido rechazó las objeciones que ayer le hicieron llegar desde diversos ámbitos, tanto de organizaciones ambientalistas como del propio Concejo de Victoria. "Toda esta polémica me mató porque sé que no me lo van a aprobar al proyecto", vaticinó Hernández.

Algunos ediles de la ciudad entrerriana, como su presidenta, Ana Schuth, o el peronista Santiago Rodríguez, anticiparon su oposición al expediente que ayer pasó a estudio en comisiones parlamentarias. "Sí, que haya ingresado el proyecto no implica que lo hayamos aceptado. No nos parece oportuno", opinó Schuth ante la consulta de este diario.

Mientras tanto, ayer los brigadistas continuaron trabajando sobre los focos ígneos y a la espera de que el cielo descolgara finalmente una lluvia de alivio para apagarlos. El director del servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, estimó que “el fuego ya afectó unas 90 mil hectáreas” en las islas. “El problema es que la intensidad de esos nuevos focos, por la acción del viento, han puesto en riesgo a viviendas de pobladores isleños a la vera del río. Diariamente tenemos entre seis y siete casas rodeadas por el fuego”, indicó.

La Prefectura arrestó ayer a siete hombres en aparente campamento de pesca, frente a la costa de San Lorenzo. Cerca de ellos había un foco de incendio sobre pastizales. Les secuestraron cuatro canoas y lanchas, un cuatriciclo, 2 mil kilos de pescado y los enseres propios de la pesca artesanal.