Hisopados en Arroyo Seco para los canayas

El plantel de Central se reencuentra esta mañana en Arroyo Seco para completar los pasos del protocolo sanitario que permitirá el lunes volver a los entrenamientos, ahora bajo la conducción técnica de Cristian González. La novedad en la jornada de hoy será la presencia de Emiliano Vecchio, nuevo refuerzo canaya, y la ausencia de Marco Ruben, sin dudas, quien decidió no jugar la próxima temporada. Tampoco se espera a Ciro Rius, de regreso a Defensa y Justicia porque los auriazules no pagaron su pase.

Llegó el día para que el Kily González se encuentre con el plantel, a dos meses de asumir en el lugar de Diego Cocca. El plantel canaya fue citado en Arroyo Seco, donde se montará un consultorio en el cual se le realizarán los hisopados para detectar coronavirus a jugadores, personal del predio y miembros del cuerpo técnico. El estudio PCR tendrá sus resultados mañana, a tiempo para que los que den negativo puedan concurrir el lunes a la mañana al country canaya a iniciar la pretemporada, aunque antes los jugadores serán testeados con resultados inmediatos, en la última etapa de control sanitario previa a pisar el campo de juego.

Sin duda que la ausencia hoy de Ruben marcará la vuelta a los entrenamientos. El ídolo decidió no jugar por el resto del año y Kily González deberá encontrar, por el momento, reemplazo en los juveniles de las inferiores. Pero sí estará presente Vecchio, como adelantó este diario el pasado 29 de julio. El volante ayer por la tarde se realizó la revisación médica y hoy estará presente en Arroyo Seco. Llega con el pase en su poder y a cambio de un sueldo bajo, requisitos que exigían los dirigentes y el jugador aceptó por su deseo de vestir la auriazul. Debutó en el club en 2005 y fue vendido a los pocos meses. Viene de jugar en Bolívar de Bolivia. El Kily González no lo considera refuerzo pero aceptó su inclusión en el plantel dado que el presupuesto del club no permitirá contrataciones para el próximo torneo.

Tampoco hoy se presentará Rius. El volante no seguirá en Central porque el club nunca pagó su pase. Para sacarse la deuda de 300 mil dólares la dirigencia acordó con sus pares de Defensa y Justicia la vuelta del jugador. Y si bien todavía Rius no firmó su desvinculación --le deben tres sueldos-- en ningún caso se contempla su continuidad.