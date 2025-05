Pese a la victoria de local frente a Tottenham en su última presentación con Aston Villa, Emiliano "Dibu" Martínez se despidió entre lágrimas ante su gente. Eso sería un indicio de que el arquero de la Selección Argentina podría mudarse del Reino Unido en la próxima temporada, y según medios de España está en el radar del Atlético Madrid.

Por caso, el portal As de España publicó que el "Dibu" es una de las opciones que manejan en el Colchonero para el próximo mercado de pases, en caso de que el esloveno Jan Oblak se marche del equipo que conduce Diego Simeone.

Y si bien aún no presentaron ninguna oferta formal por el marplatense, ganador de dos trofeos Yashin y un The Best al mejor del año en 2022, al Atlético Madrid se suma un presunto interés del Manchester United, su próximo rival este domingo en Old Trafford, en la última fecha de la Premier League. Por otro lado, cabe señalar que el propio arquero ya desestimó recalar en el fútbol de Arabia Saudita.

Si Aston Villa gana este fin de semana, seguirá con chances de meterse en la Champions League, aunque también dependerá de los resultados de los duelos entre Chelsea-Nottingham Forest y Newcastle-Everton.

De concretarse la salida de "Dibu" Martínez del Aston Villa, el nombre que más circula para sustituir al campeón del mundo, según los medios ingleses The Telegraph y Mail Sport, es el de Joan García, arquero de Espanyol y que tiene una cláusula de 25 millones de euros.