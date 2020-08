Matías Kulfas: "Estamos en una senda distinta y la economía está mejor"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se refirió a diversas cuestiones de la economía argentina en diálogo con AM750. Sobre la negociación de la deuda, consideró que el acuerdo con los bonistas "permite mirar hacia adelante de otra manera. Ya estamos en una senda distinta y la economía está mejor”.

En tal sentido, estimó que "están las bases para que Argentina vuelva a crecer y lo haga por un tiempo prolongado”, al tiempo que definió como "significativo" el acuerdo. "No se podía crecer con la carga de vencimientos que había dejado el gobierno de Macri", y la carga de la deuda resultaba "insostenible".

A juicio de Kulfas, en diálogo con el programa Toma y Daca, la última semana "ha sido muy importante para el país", dado que "logramos un acuerdo significativo que despejó el horizonte financiero”. Consideró que "hay un ahorro importante", que es "un primer paso indispensable para el crecimiento", algo que no tenía posibilidad de ser "con los vencimientos de deuda que dejó Macri”.

Kulfas consideró: "Tenemos dos crisis: la crisis heredada que dejó Macri y la crisis internacional del coronavirus”. Contó, en relación a la pandemia, que "las 60 medidas económicas van a ser anunciadas en las próximas semanas”. Apuntó que hay una agenda, que pasa por "recuperar la centralidad del trabajo" y "mejorar el acceso al financiamiento para que las pymes puedan invertir”.

En esa línea, manifestó que "en plena pandemia generamos recursos por 3 mil millones de pesos” y que "hemos logrado contener los daños”, con "buenos resultados en el consumo". El ministro habló de un "crecimiento significativo" y expresó que "en el AMBA, que es la zona más afectada por la pandemia, también estamos en niveles previos a la pandemia”.

Sobre los lineamientos del gobierno nacional, aseguró: "De nuestro lado no van a encontrar proyecciones macroeconómicas fantasiosas. Nuestro objetivo es poner a la Argentina en una senda de recuperación y luego establecer una política de crecimiento de largo plazo”. Afirmó que el país "tiene mucho para crecer en términos de consumo porque hay consumo postergado”.

Kulfas destacó que "la economía está mucho mejor", dado que "los datos de julio indican que la industria ya está en los niveles previos a la pandemia”, con lo que se ve "una recuperación incipiente". Destacó que los sectores que repuntan son la industria, la construcción y el consumo.

"Argentina tiene mucho para recuperar en términos de consumo. La inversión privada tiene un papel central. En obra pública también hay mucho para hacer. Y nos interesa mucho la inversión que tiene que ver con la importación”, añadió. En ese sentido, dijo que se trabaja con la Cámara de la Construcción y la UOCRA para reactivar el sector y que también es "muy importante" el sector del petróleo y el gas.

“Necesitamos que Argentina aumente sensiblemente sus exportaciones. Estamos trabajando con el Consejo Agroindustrial y también es importante el plan para el petróleo y el gas”, dijo en ese sentido.

En otro pasaje, Kulfas habló sobre el impacto en la actividad privada. “Los datos de cierre de los comercios y empresas son provisorios. El daño existe y es doloroso pero no es el diagnóstico completo. Tenemos que poder revertirlo rápidamente. El daño existe, no lo podemos negar. En un tiempo podremos saber cuántas empresas y negocios cerraron". Para el ministro "es doloroso ver locales desmantelados, porque son familias que tuvieron que cerrar sus negocios”, y remarcó que "queremos lograr que las personas que no tuvieron una caída en sus ingresos movilicen sus consumos”.

En cuanto al valor de los combustibles, dijo que "lo estamos analizando", y puntualizó que lo hacen "con la mira puesta en que sean pagables". Si bien el incremento "no es una decisión tomada", Kulfas opinó que "es una posibilidad" y que "todo este año buscamos un ordenamiento de las tarifas”.

Finalmente, habló de la relación con los gobernadores. “Las reuniones con los gobernadores fueron buenas: buscamos establecer prioridades”, dijo Kulfas. "Nos interesa que los gobiernos provinciales nos manifiesten dónde están las prioridades para conciliar herramientas”.