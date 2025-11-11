Eran las dos de la tarde en punto del jueves 30 de enero de este año cuando el "empresario" cripto Hayden Davis aprobó una transacción por US$499.000 a una billetera virtual. Ese mismo día, a esa misma hora, Javier Milei le autorizaba el ingreso a Casa Rosada para reunirse con él. Veinte minutos más tarde, el norteamericano ahora acusado de fraude en los tribunales de Nueva York subió una selfie ctal como reveló Página/12
Se cierra el círculo de las transferencias entre Davis, Novelli y otros socios de Milei
$LIBRA: Cuevas cripto, un botín millonario y "eventuales pagos a funcionarios"
Los movimientos del botín de la estafa coinciden con fechas clave, como la visita de Davis a Casa Rosada. Hubo cuatro millones de dólares del fraude que se movieron a través de billeteras vinculadas a Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados en la causa.
