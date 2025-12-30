Omitir para ir al contenido principal
Lo rebautizaron Trump-Kennedy Center

Por el cambio de nombre, ya hay artistas que no quieren tocar en el Kennedy Center

Las autoridades, que responden al magnate republicano, eliminaron los espectáculos que celebran la diversidad y organizaron actividades de la derecha religiosa.

The Kennedy Center El Kennedy Center nació hace más de medio siglo. (EFE -)

Año 2026

El mundo cumple años

Por Lila María Feldman
La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez denunciados por abuso sexual en Tucumán

La justicia decidió absolverlos

“Me duele la vida”, dice la víctima de los jugadores de Vélez tras la sentencia

Por Carolina Fernández

La actriz reflexiona sobre el impacto perdurable de su trabajo con Robert Redford

Scarlett Johansson rinde emotivo homenaje a su mentor Robert Redford

Cierre de lujo para la pandilla de Hawkins que reaviva las salas de cine en un estreno sin precedentes

Furor por “Stranger Things” en cines: entradas agotadas en Estados Unidos

Acto Cromañón

Será en el estadio de Argentinos Juniors

Acto homenaje a las víctimas y sobrevivientes de Cromañón

Por Sergio Sánchez
Edificio Torre de Periodistas, Neuquèn

Neuquén

Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”

Informe de la Facultad de Económicas de la UBA

La economía libertaria: la motosierra sobre el empleo de calidad

El día después del encuentro entre el presidente republicano y su par Zelenski

Putin le advirtió a Trump que un ataque atribuido a Kiev pone en peligro las negociaciones

El País

Interna caliente en el Ejecutivo

Milei le pisa la paritaria a Villarruel

Con ganas de reprimir

El Gobierno apela el fallo que suspende el protocolo antipiquetes

Del ajuste al cierre

El Gobierno anunció la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad

Agua

Otro golpe al bolsillo

Tarifazo para el agua: subirá 16 por ciento en los primeros cuatro meses del año

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 30 de diciembre de 2025

La industria, al borde del colapso por la caída del consumo y las importaciones

Los textiles, un 40 por ciento abajo del 2023

Suben las tarifas de energía, transporte, combustibles, alquileres y sigue

Enero cargado de aumentos y bolsillos vacíos

Por Bernarda Tinetti

Expectativas por el nuevo esquema de bandas cambiarias móviles

La plaza ya piensa en el dólar del 2026

Sociedad

Se venció la ley y hay un litigio por la tasación del inmueble

Cromañón: el largo camino hacia la expropiación

Por Santiago Brunetto

Salud sexual y reproductiva

Cinco años del aborto legal: Amnistía Internacional alerta por un fuerte retroceso en el acceso a la IVE

Abuso jugadores Vélez

Se trata de Sosa, Florentín, Cufré y Osorio

Sobreseyeron a los ex jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Deportes

Fiebre mundialista

El Mundial 2026 bate récords: más de 150 millones de pedidos por entradas

AMDEP133. SAN NICOLÁS (ARGENTINA), 20/12/2025.- El entrenador de Estudiantes Eduardo Domínguez sostiene un trofeo este sábado, luego de ganar la final del Trofeo de Campeones entre el Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético Platense en el Estadio Único de San Nicolás, en San Nicolás (Argentina). EFE/ Adan González

Renovó por dos años

Eduardo Domínguez sigue en Estudiantes, con algún que otro pero

Horacio Zeballos

El marplatense de 40 años fue el tenista nacional más destacado de 2025

Horacio Zeballos, la pepita dorada de una irregular cosecha del tenis argentino

Por Pablo Amalfitano

Tras ganar el Clausura y el Trofeo de Campeones en el cierre de año

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a Estudiantes