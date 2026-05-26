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Economía

Cruje el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires

Las escrituras se derrumbaron 49 por ciento

En abril hubo 5472 operaciones.

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Economía

Las reservas, en su mayor nivel desde 2019

Entró el desembolso del FMI

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