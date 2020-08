“Stumptown”, sobria a las piñas

A Dex Parios no le gusta que la llamen señorita. Maneja un auto machucado, se le agrega un severo problema con el alcohol y el juego, aunque sabe moverse entre descosidos y es muy sagaz para resolver casos en los que la policía prefiere no entrometerse. El personaje central de Stumptown (recientemente dispuesta en Amazon Prime Video) pertenece a ese selecto club de detectives privadas, chicas rudas y de pocas pulgas, con un raro sentido del humor como las que protagonizaban Verónica Mars y Jessica Jones. Y si en aquellas ficciones, el entorno de California y Nueva York era trascendental, esta mujer respira Portland. De hecho, el título de esta entrega basada en un cómic alude a la bohemia y lluviosa ciudad de Oregon.

Stumptown, conjuga el policial y el drama íntimo, con el foco sobre una criatura tan fallida como querible encarnada por Cobie Smulders (How I Met Your Mother). Aquí, con un ángel ciertamente más oscuro que en aquella sitcom. Dex es una veterana de la Marina que volvió de Afganistán y aun carga con la mochila de haber visto como moría su ex novio de la infancia (las razones detrás del deceso de Benjamin Blackbird pivotean toda la trama). Ha pasado más de una década del hecho pero las ramificaciones del estrés postraumático se han extendido. A eso se suma el cuidado de su hermano con síndrome de Down. Ansel (Cole Sibus), sin embargo, representa su sostén emocional. Los otros dos sujetos que la acompañan son Grey (Jake Johnson), viejo amigo y dueño de un bar visitado por criminales, y Miles Hoffman (Michael Ealy), el policía que le cede algunos casos que la institución no puede resolverse de manera formal. Leasé, hacerle morder el polvo a los tipos malos.

Gran parte del meollo pasa por el flirteo de Dex con los bordes, como se mueve por antros –casas de tatuajes o casinos manejados por nativos-, sus múltiples gustos sexuales, el particular sentido de la justicia que maneja y estar enroscada a los fantasmas y pecados. “Mi problema es justamente ese”, declara Dex con su voz agridulce. Esta curtidísima y experimentada militar, por otro lado, puede perder todo su dinero en los dados o trompearse con dos maleantes dentro de un coche al ritmo de “Sweet Caroline” de Neil Diamond. Dex está en una. Mejor dicho, está en todas.

Cabe una aclaración sobre el origen de Stumptown. La casa matriz de la entrega no es la plataforma de streaming sino la cadena ABC. Lo cual explica los 18 episodios que conforman su primera temporada y cierto carácter que remite “al caso de la semana” de los viejos seriales. A su vez, es una muestra de cuánto y cómo han madurado este tipo de formatos y ficciones que, hasta un canal de aire, presenta un drama familiar focalizado en un personaje encantadoramente autodestructivo. “No es que busca los problemas, se pega a los problemas, por un lado es un caos y descontrol y por trata de apegarse a los que le quieren y hacen bien. Está en ese raro balance”, sentenció Cobie Smulders.

Programados

* Tras la biopic de Einstein y Picasso, NatGeo le dedicará su tercera temporada de Genius a Aretha Franklin. La miniserie debía estrenarse hacia mayo aunque, pandemia mediante, se estima que su estreno será hacia finales de este año. Su showrunner es Suzan-Lori Parks, el encargado de la parte musical es Raphael Saadiq y Cynthia Erivo compondrá a la diva del soul. Se trata de Aretha así que…Respect

* Amazon confirmó el lanzamiento de la segunda temporada de The Boys para el próximo 4 de septiembre. ¿Qué más puede ofrecer esta serie que modifica el género de superhéroes malvados y un grupo de marginales tratando de controlarlos? Hiperviolencia, humor cruento y una mirada irreverente sobre toda la industria de los salvadores del planeta.

* La serie Coastal Elites (HBO) se suma al género de las series hijas del Covid-19. Concebida por Paul Rudnick, esta sátira sigue a varios personajes urbanos lidiando con la política y la pandemia actual. Bette Midler interpreta a una docente neoyorquina que está bajo custodia policial. “Interpretarlo fue catártico pero no fue lo suficientemente catártico ya que todavía vivo en un estado de ansiedad y rabia”, manifestó la actriz. Sarah Paulson e Issa Rae son otras de las caras visibles del elenco. La entrega tendrá su estreno en los Estados Unidos el mes próximo.

El personaje:

Cameron Howe de Halt & Catch Fire (Mackenzie Davies). Una experta en códigos de computadora, vulnerable, arrogante, con look glacial y lengua viperina. La actriz encargada de componerla terminaría dentro de una CPU en un episodio de Black Mirror y convertida en robot en una peli de la saga Terminator. Pura sangre de 8 bits.