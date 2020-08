Rojo se despidió de los hinchas de Estudiantes de La Plata

El zaguero Marcos Rojo ofreció este lunes una sentida despedida a los hinchas de Estudiantes a través de su cuenta de Instagram, luego de no ser autorizado por el club dueño de su pase, Manchester United, a seguir entrenándose en el equipo platense, por lo que deberá regresar a Inglaterra en los próximos días.



"Cuando supe que volvía a Estudiantes, unos meses atrás, dije que no importaba cuánto duraba este regreso y que sólo quería disfrutar de la felicidad que me generaba estar de nuevo en casa. Les juro que fui feliz por ver los ojos de mi vieja llenos de lágrimas antes de entrar a jugar. Por pisar el césped del Uno. Por el apoyo de las glorias de mi club. Por recibir enormes gestos de cariño y aliento de toda la familia 'pincharrata'. Por vestir una vez más los colores de mi vida", afirmaba en el texto.



"Sé que no alcanzó. Sé que quizá estaré en deuda por no devolver tanto amor e incondicionalidad. Me toca despedirme y me voy con el sueño atragantado, con un sabor agridulce y masticando la bronca de saber que al esfuerzo y las ganas de volver les faltó el fútbol. Seguramente no sea el momento de jurar y prometer regresos, pero les juro que me voy más 'pincha' que cuando regresé, porque en el diccionario de Estudiantes los sueños, la lucha y la pertenencia mandan", continuó.

Rojo, de 30 años, pensaba jugar todo este semestre junto a su amigo Javier Mascherano, pero una lesión y la pandemia de coronavirus le permitieron hacerlo solamente en un partido.