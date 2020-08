Saénz apuntó contra extranjeros con doble nacionalidad que cobran el IFE

“Es una joda lo que está pasando en nuestro país, tenemos gente que se muere de hambre en nuestro país y estamos subsidiando extranjeros”, así describió el gobernador salteño Gustavo Sáenz lo que sucede principalmente con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Según el mandatario, cruzan a cobrarlo desde Bolivia personas con doble nacionalidad.

Estas declaraciones las hizo a FM Aries, en una entrevista que compartió con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, al cual le pidió una solución: “Es una mezcla de impotencia y de bronca, porque nos damos con cuestiones que de una vez por todas se tienen que terminar en Argentina, se lo planteo a Sergio (Massa), no sé si es necesario una ley o que es lo que hay que hacer”.

Desde el inicio de la pandemia, Sáenz se mostró obsesionado con reforzar el control en la frontera, y por ello el reclamo de más efectivos para las zonas limítrofes fue una constante en estos últimos meses, lo que fue correspondido por Nación y paulatinamente se fue incrementando la presencia militar en el extremo norte principalmente.

Fueron estos mayores controles los que le permitieron, según el gobernador, “detectar muchísimas personas con doble nacionalidad que cruza por pasos ilegales para cobrar el IFE, la Asignación Universal, pensiones. Y esto no pasa solo en Salta sino en Formosa, Chaco, Jujuy”.

“Se lo planteo al Presidente y al ministro del Interior (Eduardo De Pedro) también, pero me parece ya que hay que resolver este tema de la doble nacionalidad y esa posibilidad que tienen muchísimos extranjeros de cobrar subsidios en nuestro país cuando hay gente en el norte que se está muriendo de hambre y no puede acceder a ningún subsidio”, afirmó Sáenz.

Además, comparó en que “cuando nosotros vamos a Bolivia, o cuando algún argentino tiene algún problema en Bolivia, y no digo solamente Bolivia sino Paraguay y algún otro lugar, no existen el servicio público sanitario, o no los atienden o los atienden mal. Nunca me imagino a un argentino cobrando un subsidio en Bolivia o en Paraguay. Hay que terminar con esto se tiene que acreditar residencia efectiva en el país”.

De esta manera Sáenz apuntó contra una maniobra que no sería ilegal, pero que a su entender no es lo correcto. Hasta ahora los reclamos acerca de la doble ciudadanía de los vecinos bolivianos, se concentraban en épocas electorales, ya que habitualmente se los acusa de cruzar a Argentina a votar a cambio de dinero. Esta es la primera vez que hay una denuncia pública de un alto mandatario referido al cobro de subsidios.

Sin embargo, a pesar de los dichos del gobernador, en la frontera es conocido que también ocurre al revés. De los dos lados de la línea internacional que separa a los países hay habitantes con ambas nacionalidades, y también quienes residen en Argentina suelen cruzar a Bolivia para cobrar en ese país beneficios otorgados por el Estado Plurinacional, como ocurrió con el doble aguinaldo, y ocurre ahora con otros planes.



Ejército en Aguas Blancas

Minutos más tarde, el gobernador Sáenz anunció que efectivos del Ejército comenzaron ayer a desplegar tareas aéreas para reforzar la frontera norte en el paso de Aguas Blancas, departamento Orán, en los que trabajarán colaborando con los controles conjuntos con Policía de Salta y Gendarmería.

“Detectamos gran cantidad de personas de Bolivia que están ingresando a la provincia por pasos ilegales, por lo que el personal de la Policía de Salta y Gendarmería Nacional son insuficientes”, justificó el mandatario el pedido que le realizó al presidente Fernández por más refuerzos. Los reclamos de Sáenz también llegaron a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y al de Defensa, Agustín Rossi.

Sáenz puso como ejemplo lo que sucedió en Jujuy, por lo que insistió en que “es urgente tomar medidas de contención en el ingreso de extranjeros a Salta”. “Ayer me comuniqué con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para expresarle mi solidaridad y ponerme a su disposición; y yo no quiero que a Salta le pase lo mismo por lo que es fundamental el control de las fronteras”, advirtió el salteño.

Volvió también sobre el tema de evitar el paso de los ciudadanos de otros países: “La salud pública de Argentina siempre atendió gratuitamente a los hermanos bolivianos, pero hoy por la pandemia no podemos hacerlo”, y consideró que al controlar esta situación también se contendrán los ingresos ilegales no solo para el cobro de beneficios, sino también los pasos de mercadería ilegal y estupefacientes.