Racing, con la cabeza en la Copa

El presidente de Racing, Víctor Blanco, expresó este martes su preocupación por el reinicio de la Copa Libertadores, se refirió a la vuelta del plantel a los entrenamientos, y aseguró que realizar una concentración en Mar del Plata "es una opción posible".

"Desde el viernes que venimos preparando la vuelta y ayer se realizaron los testeos, hubo mucho entusiasmo por parte del plantel por volver y estamos cumpliendo con todos los cuidados sanitarios", señaló Blanco en declaraciones radiales. Y remarcó: "Los jugadores realizaron muy bien sus entrenamientos por Zoom durante estos meses y estamos muy contentos con su rendimiento. No hay nada para reprocharles".

En ese sentido, afirmó: "La idea es realizar dos semanas de entrenamiento acá y después evaluar cómo sigue la situación en otros lugares. Mar del Plata es una opción posible, pero esto es semana a semana y día a día".

En cuanto a la reanudación del certamen internacional, en el que Racing enfrentará a Nacional de Uruguay el próximo 17 de septiembre, el mandatario de la "Academia" manifestó: "Sería inconsciente si digo que la vuelta de la Libertadores no me preocupa, pero no estoy desesperado".

"Quedan pocos días de entrenamiento, pero se trabajará de la mejor manera. Es una pequeña desventaja que los rivales de la Copa lleven más tiempo de entrenamiento", agregó. Sin embargo, el dirigente consideró: "El fútbol es mucho de la cabeza y acá lo importante es evitar lesiones y llegar de buena manera. El nivel se va a ir emparejando".