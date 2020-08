Socorristas en Red relanzaron la campaña "en un mundo justo las niñas no son madres" en el marco del día de las infancias y a dos años de aquel 8 de agosto en que se logró el debate por la legalización del aborto en el Congreso de la Nación. Si bien hubo una votación negativa en el Senado para que ese derecho sea ley, el movimiento feminista sigue luchando por alcanzarlo.

La referenta de las Bomberas y Socorro Rosa Salta, Verónica Bisdorff, explicó que la campaña busca hacer hincapié en el derecho de las niñas a ser informadas sobre el riesgo que implica para ellas el embarazo y el parto y que éste es mayor que el de un aborto realizado de forma temprana.

Mediante líneas telefónicas y redes sociales, las socorristas siguen acompañando a mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes de la diversidad sexual a abortar. Bisdorff dijo que en el NOA, de enero a junio de este año han acompañado a 5 niñas menores de 14 años para que tengan acceso a la interrupción legal del embarazo. A nivel nacional han acompañado 1.207 niñas y adolescentes hasta los 19 años.

"En muchos casos el personal de salud no les informa a las niñas sus derechos, los riesgos del embarazo y parto, en otros se las intenta persuadir para que continúen con los embarazos", sostuvo Bisdorff. La referenta detalló que las niñas y adolescentes deben ser informadas sobre los riesgos para la "salud integral" porque un embarazo a edad temprana no solo conlleva consecuencias físicas sino también psico sociales.

Bisdorff explicó que cuando no hay deseo de maternar por parte de las personas gestantes, esos embarazos se convierten en "forzados". Indicó que si bien de acuerdo a lo que señalan las estadísticas la mayoría de los embarazos en niñas son producto de violaciones, también hay casos en que son producto de relaciones consentidas con otro niño de la misma edad. En ambas situaciones, resaltó que deben ser informadas y tener acceso a la ILE.

"En un mundo justo las niñas tienen derecho a vivir felices y libres, teniendo acceso a sus derechos, a la educación, a la salud, a ser cuidadas", destacó Bisdorff. Dijo que este año ponen énfasis en la importancia del "cuidado integral de las infancias".

"Nosotras trabajamos mucho con el documental de Andrea Testa, Niña Mamá donde se ve la ausencia de adultos y de las instituciones del Estado en el recorrido de las infancias", explicó Bisdorff, por ello la necesidad de cuidado integral. La referenta señaló la importancia de la Educación Sexual Integral y del acompañamiento que debe haber a las infancias y el acceso a la información cuando las niñas están embarazadas.

Bisdorff especificó que las intervenciones en niñas requieren estrategias particulares y planteó que esto falta en el sistema público de salud que tantas veces se vuelve un espacio donde se reproducen las violencias.

La socorrista reveló que en Salta faltan profesionales que garanticen el acceso a la ILE, sobre todo en el interior provincial. "Se están realizando las derivaciones de la línea telefónica de Salud Sexual y Reproductiva de Nación que articula a partir del plan ENIA, a centros de salud y hospitales", explicó.

Bisdorff dijo que no en todos los centros de salud hay consejerías de salud sexual y reproductiva, que no se garantiza en todo el sistema sanitario y menos en los hospitales del interior. Sostuvo que sigue habiendo obstáculos para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos.

Las socorristas llaman este viernes a un twitazo nacional entre las 11 y 13 horas para instalar en redes sociales que en un mundo justo las niñas no son madres y el hastag "las queremos libres y jugando". Bisdorff dijo que en Salta estarán participando también de un programa radial que conducirán "niñes" desde la casita Arpías y se transmitirá por redes sociales donde explicarán los fundamentos de esta campaña.