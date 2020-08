AGENDA LGBTIQ: SELECCION CUARENTENA

MANGA: APRENDÉ A DIBUJAR A TUS PERSONAJES FAVORITXS

Como una actividad especialmente pensada para todes les niñes en su día, este domingo se larga una nueva edición de las clases virtuales de manga de la mano de Lucas Terradas, profesor de manga y de japonés, para que todo el mundo se anime a dibujar a sus personajes favoritxs a propia elección y deseo, con la posibilidad de participar de una encuesta abierta para evocar a todes les héroes y heroínas. Domingo 16 de agosto a las 17 por Instagram: @japanemb_arg.

CAZACUENTOS: CONCURSO, DIBUJOS, CANCIONES Y MUCHO MÁS

Con ocasión del Día de las Infancias, se encuentra abierto el concurso literario infantil de relato breve para niñas, niños y niñes en edad escolar entre 7 y 12 años, con el tema "Somos distintos, somos iguales". La participación es gratuita y quien gane obtendrá una selección de libros infantiles, y de entre los 3 cuentos ganadores, se elegirá uno para producir un video animado. Además de las bases del concurso, en la página de Cazacuentos se puede encontrar una amplia selección de cuentos, canciones, minicineastas, películas y conocimientos sorprendentes para disfrutar y armar las propias historias en este día especial y durante todos los días. Toda la información en cazacuentos.com.ar.

FESTIVAL

Ciclo JARDDIN. En esta tercera edición del ciclo de streaming se presentan El Pelele, P U S, Lirio, Enzo Luciano ft. Chlo, Florcadav3r y Juampi Malvasio a.k.a Electrochongo, con la producción y curaduría de Marté y Mael Mar. Sábado 15 de agosto a las 21 en el canal de YouTube de JARDDÍN.

PODCAST

Nada que perder. Estrenó el segundo episodio del podcast sobre activismos gordos y diversidad corporal realizado por Laura Contrera y Nicolás Cuello. Se puede acceder en

open.spotify.com/episode/4BloLvycg00YuIJ72EGq7B.

ONLINE

Al baño con Jacqui. Segundo episodio del programa comandado por la poeta y música Jacqui Casais, que en esta oportunidad entrevistó a Pilar Arrese, artista y música de Kumbia Queers y She Devils. Disponible en YouTube: Ni Groupies Ni Musas.

CINE

The Ballad of Genesis and Lady Jaye. La película que retrata a Genesis P- Orridge, líder carismáticx de las bandas Throbbing Gristle y Psychic TV y su relación con Lady Jaye se puede ver gratuitamente online. Acceso en Facebook: Báez Records, o https://bit.ly/3gInmq7.

RECITAL

Gala lírica virtual. Este domingo se podrá escuchar en vivo y en directo a grandes intérpretes de la escena cultural lírica, en la que participarán María Castillo de Lima, primera Soprano trans, y Laura Borja, primera Tenor trans del Teatro Colón. El evento está organizado por el grupo disidente Ópera Queer en colaboración con la Radio del Departamento de Artes Sonoras y Musicales de la UNA. Domingo 16 de agosto a las 17 por el canal de Youtube de Radio Damus.

TEATRO ONLINE

Mis días sin Victoria. El registro de la presentación de la obra performática y confesional de Rodrigo Arena con entrevista a sus participantes en el encuentro del sábado 8 de agosto se puede ver online. Disponible en Instagram: @ccmatienzo.

El infierno musical. El compositor, músico y director teatral Guillermo Vega Fischer presentará una única función por streaming de la instalación lírica teatral de Pablo Archetti sobre el texto de Alejandra Pizarnik. Viernes 14 de agosto a las 22, entradas en modalidadvirtual.com.ar/elinfiernomusical.

TALLER

Taller de poesía. Escritura poética y creativa, clínica de obra y mucho más con la coordinación de la poeta, escritora y docente Verónica Pérez Arango en modalidad a distancia. Toda la información e inscripciones en [email protected] .

CHARLAS ONLINE

Existencias lesbianas. El ciclo de entrevistas en vivo invita en esta nueva edición a Agostina Zagaglia, lesbiana, actriz, improvisadora, directora, profesora de teatro y coordinadora de Te Pe Teatro Práctico. Viernes 14 de agosto a las 18 en Facebook: Federación Argentina LGBT (FALGBT).

Derechos humanos y disidencias. Charla en vivo por streaming con organizaciones sociales y activistas a cargo del músico y politólogo Charly Jiménez, de “Desgenerando Zine” y Funerales. Viernes 14 de agosto a las 20 por Instagram: @estacion1857.

CURSOS

Memorias Maricas en el culo del mundo. Vuelve el curso virtual en su segunda edición, con el objetivo de comprender el mapa de la invisibilización de los cuerpos en las dictaduras del Cono Sur: ¿Hubo un plan Cóndor rosa? Comienza el viernes 14 de agosto. Información e inscripciones en Instagram: @crisprietolibre o por e-mail a [email protected] .

Identidad de género y Derechos Humanos. Curso virtual de posgrado dictado por las Dras. Soledad Cutuli y Anahí Farji Neer desde la Universidad Nacional de Quilmes. Inscripción abierta hasta el 20 de agosto. Cronograma e información en unq.edu.ar.

CONVOCATORIAS

Proyecto Imaginario. El Programa de formación dirigido a fotógrafxs, cineastas, investigadorxs y artistas visuales abrió la convocatoria para la segunda edición de PI.MOV LATAM, el programa online para desarrollar proyectos audiovisuales. Toda la información en [email protected]

XXIV Premio Klemm. Se encuentra abierta la convocatoria con el objetivo fomentar la expresión y la práctica artística de artistas locales para dar el ingreso de las obras seleccionadas a la Colección Patrimonial de la Fundación Federico J. Klemm. Hay tiempo hasta el 15 de septiembre. Bases y condiciones en fundacionfjklemm.org/Premio-Klemm.

Somos. La Casa Nacional del Bicentenario abrió la convocatoria destinada a ilustradorxs e historietistas mayores de 18 años, de todo el país, que quieran visibilizar la diversidad sexual y las identidades de género. Atención: ¡Lxs trabajos ganadorxs serán publicado en Suplemento SOY! Cierra el 22 de septiembre. Informes y consultas en [email protected] y casadelbicentenario.cultura.gob.ar.

DIA DE LES NIÑES

Bigolates de Chocote. Se encuentra disponible el registro del espectáculo infantil de canciones y aventuras protagonizadas por Verónica Belloni, Patricio Famulari, Adriana Paula García y María Marcela Herrera con el titiritero y músico Rafael Walger y gran elenco. Acceso en YouTube: Cervantes Online.

Día de las infancias. La Asociación Civil Infancias Libres invita a un conversatorio especial por el Día de las infancias con la presencia de Alma Fernández, Florencia Guimaraes y Daniela Ruiz junto a Gabriela Mansilla. Transmisión en vivo y simultánea por redes. Viernes 14 de agosto a las 17 en Facebook y YouTube: Asociación Civil Infancias Libres.

Show de Magia. Para divertirse desde casa, el mago Jonas Volman realiza en vivo a través de la plataforma Zoom un show infantil personalizado con infinidad de trucos. Toda la información en Instagram: @jonasvolman.

Sorteo del Día del Niñe. Continente, Librería Punc y Ediciones Jaguar sortean 3 libros para regalar: "¡No sé cómo llamar a mi gato!", "Marcelina en la cocina" y "Poemas para niños de Federico Garcia Lorca" durante el viernes 14 de agosto. Bases y modos de participación en Instagram: @punclibreria.

Les Payases. Todas las canciones de la obra infantil con lenguaje inclusivo más tutoriales de baile, armado de aventuras, instrumentos, monstruos y juegos de palabras se pueden encontrar en el canal del grupo. Disponibles en YouTube: Les Payases.

Recomendados Ritualitos. La librería especializada en literatura infantil diversa recomienda los libros “La historia de Julia, la niña que tenía sombra de niño” de editorial Calibroscopio, “De familia en familia”, de editorial Iamiqué, “Ahora me llamo Luisa” y “Las princesas también se tiran pedos” de editorial Algar, “Rojo, historia de una cera de colores” de Takatuka, “La cenicienta que no quería comer perdices”, de Madreselva, “Teen Trans” de Muchas nueces y “Con tango son tres” de editorial Kalandraka, entre muchos otros títulos disponibles. Consultas y catálogo en ritualitos.mitiendanube.com

Homenaje a Elsa Bornemann: Cuentos musicalizados por Nora Sarmoria. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti rinde homenaje a la escritora Elsa Bornemann con una selección de sus cuentos infantiles más destacados musicalizados por Nora Sarmoria, docente del Ensamble Juvenil del Conti con ilustraciones y animación de Andrea Giancatarino. Disponibles en conti.derhuman.jus.gov.ar

Molinos de Viento. La editorial que celebra la riqueza de la infancias ofrece títulos especiales para les niñes en esta ocasión, como "Anita y sus dos mamás", "Coloreemos la diversidad" y "Somos familia". Catálogo completo e información en editorialmolinosdeviento.com.

"Pequeño Vampir". El volumen de la historieta de Joan Sfar compila los siete tomos originales de la serie, incluido "Pequeño Vampir y la sopa de caca", con el humor salvaje, alegre e inteligente que caracteriza su obra. Disponible en Instagram: @punclibreria.

El cielo en la vereda. El ciclo "Mundos lúdicos para la infancia argentina" realizó una muestra sobre la cantautora María Elena Walsh, que en la web archiva las canciones, constelaciones y videos sobre infancias, memorias, melodías y documentos audiovisuales históricos para compartir en familia. Disponible en cck.gob.ar: El cielo en la vereda.