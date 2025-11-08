La carta de renuncia de Diego Santilli como diputado

El dirigente del PRO presentó su renuncia como diputado nacional y quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior.

El legislador saliente dimitió a su cargo a través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo", expresó el dirigente en la misiva.







