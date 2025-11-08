La carta de renuncia de Diego Santilli como diputado
El dirigente del PRO presentó su renuncia como diputado nacional y quedó en condiciones de jurar al frente del Ministerio del Interior.
El legislador saliente dimitió a su cargo a través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Agradezco la oportunidad de haber servido a la ciudadanía y de haber formado parte de este cuerpo legislativo", expresó el dirigente en la misiva.
El insólito afiche que publicó Bullrich: "¿Querés ser detective? Te buscamos"
La ministra de Seguridad y futura senadora electa posteó en redes sociales un llamativo cartel con su rostro anunciando el lanzamiento de la carrera de Investigador del Delito para Profesionales del DFI de la Policía Federal.
Diego Santilli confirmó que dejó su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior. Aunque todavía no juró, ya empezó a moverse en la Casa Rosada, definiendo su agenda y coordinando reuniones. Este viernes, Santilli se reunió con los gobernadores aliados Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca, ambos fervientes votantes de las iniciativas del presidente en el Congreso.
Déficit comercial con Brasil récord en 2025
Por Mara Pedrazzoli
El déficit comercial con Brasil se mantiene en terreno bien alto, con exportaciones en caída e importaciones todavía elevadas, explicadas principalmente por el sector automotriz. En Argentina se discontinuaron al menos tres modelos de vehículos destinados al mercado brasilero, lo cual redundó en una caída del total de la producción local. Al mismo tiempo, las ventas en el mercado interno gozan de buena salud pero son abastecidas principalmente por vehículos importados (en una proporción casi de 70 a 30) en su mayoría provenientes desde Brasil.
Quirno quiso darse lustre con un antepasado, pero no contó la historia completa
El canciller Pabo Quirno quiso hacer gala en la red social X de un antepasado que participó en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, pero omitió un dato importante.
El funcionario compartió la nómina de asistentes a la reunión en la que se trató el futuro del Virreinato del Río de la Plata ante la caída de la Junta de Sevilla, y allí figura su ancestro Norberto Quirno, que era "vecino" y "comerciante", con derecho a ser invitado.
Santilli está reunido en Casa Rosada con gobernadores
El designado ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene este viernes por la tarde un encuentro con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Posteriormente, está previsto que mantenga un encuentro con el mandatario de Catamarca, Raúl Jalil en Casa Rosada. Según trascendió desde el entorno del ex PRO, busca juntar voluntades para la aprobación del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias.
Se espera que el próximo lunes mantenga encuentros con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, de Córdoba, Martín Llaryora y el miércoles con Gustavo Sáenz de Salta.
La inflación de la Ciudad fue de 2,2 por ciento
La inflación de octubre en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2 por ciento. La suba es similar a la de septiembre y es la prueba de que la economía no puede salir de la tendencia declinante que el Gobierno dice haber revertido.
Según la medición del Instituto de Estadística y Censos porteño, estuvo impulsada por alimentos, transporte, salud y los gastos en vivienda.
Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros 10 meses del año se ubicó en el 25,3 por ciento y con relación al mismo mes del año pasado la variación es de 33,6.
Milei sigue de paseo en Estados Unidos y se reunió con empresarios
El Presidente Javier Milei encuentra en su decimocuarta visita a Estados Unidos desde que asumió el cargo. En ese marco, este viernes se reunió con empresarios en el Council of the Americas. Se espera que en el transcurso de la tarde ofrezca un discurso en el marco del conversatorio "Nuevas oportunidades de inversión en Argentina".
Hacia el final de la jornada, el mandatario argentino tiene previsto volar hasta Bolivia para formar parte de la asunción del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, este sábado. Recién cuando finalice la ceremonia, Milei volverá a Buenos Aires.
La vicepresidenta, las redes sociales y sus indirectas al presidente Javier Milei
Era un tuit para informar una reunión institucional, pero fue el pretexto perfecto para los trolls libertarios renovaron sus críticas y la acusación de traición al presidente Javier Milei por parte de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
“Ustedes creen que se debe ser servil y obsecuente y yo no lo soy”, escribió la titular del Senado respondiendo a uno de sus atacantes de las redes. Es más, y como si se tratara de un mensaje con destino al despacho del primer piso de la Rosada, la vicepresidenta escribió: “Lo importante es que los ciudadanos sepan que no robo, laburo mucho y con responsabilidad y no he realizado traición alguna. El resto son chismes de panadería”, dijo.